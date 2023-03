Răsturnare de situație - Ursula von der Leyen îi dă dreptate lui Petre Daea și Iohannis și face un anunț major pentru România

România este principala țară de tranzit pentru cerealele din Ucraina, dar când a venit vorba despre decontările de la Uniunea Europeană, țara noastră s-a aflat pe ultimul loc.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, dar și președintele Klaus Iohannis au protestat față de această situație și au depus o moțiune la Comisia Europeană. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a recunoscut greșeala comisă de forul european și anunță că va disponibiliza, în prima etapă, 56 de milioane de euro din fondul de urgență pentru România. Ulterior, Comisia Europeană va disponibiliza și alte fonduri pentru a ajuta țara noastră.

”În cele din urmă, aș dori să subliniez marele succes al benzilor de solidaritate care au permis Ucrainei să exporte cantități mari de cereale și alte produse agricole. Aceasta pe lângă Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, a doua mare inițiativă de ajutorare a Ucrainei pentru a-și exporta cerealele. În acest context, este important să îi ajutăm - și am discutat acest lucru în această seară - pe fermierii noștri din Uniunea Europeană care trebuie să facă față consecințelor pieței. Pentru că o mare cantitate de cereale ajunge acum pe piața europeană, iar acest lucru are o influență asupra prețurilor. Prin urmare, acele țări din prima linie, care ajută cel mai mult cu benzile de solidaritate, nu ar trebui să sufere de dezavantaje. Ca un prim pas, am mobilizat peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă de urgență. Dar asta nu este suficient. Acest lucru a fost foarte clar în această seară. Prin urmare, sunt recunoscătoare României, care a depus o moțiune și care a sugerat să analizăm posibilitatea de a crește această sumă pentru fermierii din statele din prima linie.”, a spus Ursula von der Leyen.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea (PSD), a organizat marți o conferință de presă la minister pentru a explica că a făcut tot ce a ținut de el pentru a obține o valoare cât mai ridicată a despăgubirilor pentru fermierii români afectați de cerealele ieftine care au inundat piața europeană, ministrul fiind de părere că împărțirea fondurilor de către Bruxelles este incorectă din punctul său de vedere, suma fiind cu mult mai mică decât necesarul României.

În ciuda explicațiilor, mai mulți lideri PNL i-au cerut demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea.

Klaus Iohannis a intervenit la Bruxelles

Preşedintele Klaus Iohannis a prezentat, joi, în marja Consiliului European, preşedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situaţia dificilă în care se află fermierii romani, care trebuie sprijiniţi ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale.

"Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat reanalizarea de către Comisie a situaţiei", au precizat sursele citate.

Sursele oficiale au arătat că preşedintele Ursula von der Leyen a anunţat în timpul reuniunii Consiliului European că CE va reanaliza şi va reveni asupra cifrelor pentru România.

Înainte de participarea la reuniunea Consiliului European de primăvară, preşedintele Klaus Iohannis a declarat, cu privire la suma propusă de Comisia Europeană (CE) pentru România drept compensaţie pentru fermieri, că este posibil ca datele furnizate de Ministerul Agriculturii să nu fi fost "gândite profund", adăugând, totodată, că ar fi trebuit ca CE să ţină cont de "sacrificiile imense" făcute pentru a înlesni exportul de cereale din Ucraina spre pieţele lumii.