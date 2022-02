Ratingul Rusiei, revizuit la categoria 'junk', nerecomandat pentru investiţii, de către agenţia de evaluare financiară S&P

Invadarea Ucrainei de către Rusia a dus vineri la o serie de acţiuni de credit, S&P a revizuit în scădere ratingul Rusiei la categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii - n.r.), Moody's a pus ratingul Rusiei sub revizuire, pentru o retrogradare la categoria "junk", în timp ce calificativul atribuit Ucrainei a fost retrogradat de S&P şi Fitch din cauza temerilor privind intrarea în incapacitate de plată, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Pieţele financiare din ambele ţări s-au confruntat cu turbulenţe semnificative din cauza evenimentelor din această săptămână, după ce forţele militare ruse au lansat în zorii zilei de joi o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei - terestră, aeriană şi navală, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Atacul a determinat Occidentul să impună sancţiuni Moscovei.Agenţia de evaluare financiară S&P a revizuit în scădere ratingul pentru creditele pe termen lung în valută ale Rusiei, de la "BBB minus" la "BB plus" (categoria "junk") şi a avertizat că ar putea retrograda şi mai mult calificativul, după ce va avea informaţii mai detaliate privind efectele macroeconomice ale sancţiunilor.De asemenea, S&P a revizuit în scădere ratingul Ucrainei, de la "B" la "B minus".În prezent, Rusia beneficiază de un rating de tip "investment grade" (recomandat pentru investiţii - n.r.) de la Moody's ("Baa3") şi Fitch ("BBB minus") deoarece are unul din cele mai scăzute niveluri ale datoriei din lume, de doar 20% din PIB, şi rezerve valutare de aproape 650 miliarde de dolari. O retrogradare ar duce ratingul Rusiei la categoria "junk"."Decizia de a pune ratingul Rusiei sub revizuire, pentru o retrogradare, reflectă implicaţiile negative asupra profilului de credit al Rusiei în urma sancţiunilor mai severe care au fost impuse", se arată în comunicatul Moody's.Revizuirile ratingurilor suverane de către agenţiile de evaluare financiară pot dura luni de zile, dar de data asta vor fi probabil mai rapide, apreciază analiştii."Moody's va lua o decizie când implicaţiile asupra ratingului de credit vor fi mai clare, în special când impactul sancţiunilor suplimentare se vor materializa, în următoarele zile sau săptămâni", a informat agenţia.De asemenea, Moody's a pus sub supraveghere ratingul Ucrainei "B3", care este deja în categoria "junk".Fitch nu a mai aşteptat şi a revizuit în scădere ratingul Ucrainei cu trei trepte, de la "B" la "CCC"."Există o probabilitate ridicată a unei perioade extinse se instabilitate politică, schimbarea de regim fiind un obiectiv posibil al preşedintelui Putin, ceea ce creează incertitudini politici ridicate şi în mod potenţial subminează disponibilitatea Ucrainei de a-şi achita datoriile", se arată în comunicatul Fitch.Şi Moody's a avertizat că un conflict dur ar putea provoca dificultăţi Kievului în achitarea datoriilor.Scope, o agenţie de evaluare financiară mai mică din Europa, a estimat că datoria guvernamentală a Ucrainei ar putea depăşi 90% din PIB până în 2024, de la aproximativ 50% în prezent, în timp ce S&P Global a avertizat vineri că ratingul ar putea fi retrogradat şi mai mult din cauza conflictului.Ucraina a solicitat Fondului Monetar Internaţional un ajutor financiar de urgenţă, iar directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat vineri: "Explorăm toate opţiunile pentru un sprijin financiar suplimentar", inclusiv în cadrul programului de ajutorare de 2,2 miliarde de dolari care urma să fie lansat cel mai târziu în iunie.Ministerul us de Finanţe a anunţat sâmbătă că retrogradarea ratingului suveran al Rusiei de către Standard and Poor's şi revizuirea ratingului de către Moody's sunt legate de factori geopolitici.