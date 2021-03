Război între FRF și LPF - Burleanu nesocoteşte dispoziţiile Legii Sportului, ale Statutului FRF şi Regulamentului FIFA, acuză Gino Iorgulescu

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a răspuns, joi, într-un comunicat de presă, afirmaţiilor făcute de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, pe tema implementării arbitrajului video (VAR), precizând că acesta "nesocoteşte dispoziţiile Legii Sportului, ale Statutului FRF şi Regulamentului FIFA", potrivit Agerpres.

În comunicatul publicat pe site-ul oficial al LPF, Iorgulescu cataloghează drept "dezinformări" argumentele lui Burleanu prin care refuză suportarea cheltuielilor cu pregătirea arbitrilor VAR, care se ridică la aproximativ 500.000 de euro.

"Printre atribuţiile principale ale FRF se regăseşte şi aceea de a organiza şi coordona activitatea arbitrilor privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora. Această obligaţie decurge din dispoziţiile art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului [...], art. 9 lit. f) din Statutul FRF [...] şi Regulamentul FIFA, articolele 2, 3.2, 8, 19 şi 20. [...] Practic, prin afirmaţiile făcute în public de către dl. Burleanu, acesta demonstrează că nesocoteşte atât dispoziţiile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, cât şi pe cele ale propriului Statut şi ale Regulamentului FIFA. Mai trebuie precizat şi faptul că, în nicio ţară europeană, costurile pentru formarea arbitrilor nu au fost suportate de ligile profesioniste", a afirmat Iorgulescu."LPF a fost de acord ca FRF să asigure managementul implementării proiectului în zona de formare a arbitrilor, atâta timp cât această activitate intră în atribuţiile exclusive ale FRF. În acelaşi timp, LPF nu poate accepta ca FRF să asigure managementul proiectului în zona de tehnologie şi operare a acesteia, atâta vreme cât cheltuielile pentru această parte a proiectului sunt suportate de LPF şi cluburile din Liga I. Tocmai de aceea, am propus FRF încheierea unui acord prin care să reglementăm toate acestea aspecte, încă din 20.11.2020, dar la care însă nu am primit niciun răspuns până în prezent. Singura informaţie primită din partea FRF este că acordul se află în lucru la CCA. Totodată, delegarea arbitrilor VAR va fi făcută de FRF, iar plata baremurilor de arbitraj urmează să fie suportată de către cluburile din Liga I. În opinia noastră, beneficiarul principal al proiectului VAR este FRF, care, în acest fel, are posibilitatea de a îmbunătăţi calitatea serviciilor de arbitraj pentru care, la acest moment, cluburile din Liga I plătesc aproximativ 1,2 milioane euro/sezon. Mai trebuie spus şi faptul că suma investită de LPF pentru acest proiect este net superioară, ridicându-se la aproximativ 700.000 de euro anual, la care se adaugă şi suma de 800.000 de euro, necesară pentru achiziţionarea tehnologiei VAR", a adăugat preşedintele LPF.Iorgulescu îi sugerează preşedintelui FRF să încheie un parteneriat cu o companie pentru acoperirea costurilor cu pregătirea arbitrilor."În situaţia în care FRF doreşte să cofinanţeze proiectul, înţelegem că dl. Burleanu este dispus să suporte jumătate din costurile totale ale proiectului legate de achiziţionarea tehnologiei, operarea acesteia, formarea arbitrilor VAR şi baremurile acestora. Drepturile comerciale la care face referire dl. Burleanu nu aparţin LPF, ci televiziunilor care transmit meciurile din CASA Liga I, iar acestea deţin exclusivitatea asupra drepturilor de publicitate transmisă pe TV cu ocazia jocurilor din Campionatul Naţional. Ne surprinde apetitul cu care dl. Burleanu ar vrea să controleze totul, inclusiv drepturile care aparţin unor terţi. Totodată, LPF a reuşit să încheie un parteneriat cu EAD, urmând ca acesta din urmă să suporte integral costurile de achiziţie a tehnologiei VAR, aşa încât recomandăm FRF să găsească o soluţie comercială pentru a susţine formarea arbitrilor, în cazul în care nu mai au buget pentru această activitate. În plus, să nu pierdem din vedere că FRF poate atrage de la MTS o finanţare de aproximativ un milion de euro anual pentru copii şi juniori, dar refuză să acceseze aceşti bani de teama unui control din partea Curţii de Conturi", a explicat oficialul LPF.Acesta a subliniat că LPF este de acord ca sistemul VAR să fie folosit şi în competiţiile organizate de FRF: "LPF nu s-a opus niciodată ideii de a permite folosirea sistemului VAR de către FRF pentru Cupa României şi Liga a II-a, în măsura în care partenerul media va dori acest lucru. Mai mult decât atât, formarea arbitrilor VAR de către FRF va permite folosirea lor şi în competiţiile organizate de FRF. Totodată, aşa cum am arătat şi mai sus, finanţarea formării arbitrilor FRF este exclusiv în favoarea acestei organizaţii, atâta vreme cât prestaţiile arbitrilor sunt execrabile, afectând rezultatele, clasamentele şi integritatea competiţiei Liga I. [...] Trebuie să subliniem că în nicio ţară în care există ligă profesionistă, managementul proiectului VAR nu a fost realizat de federaţia naţională".Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal se află de la începutul acestui an într-un conflict pe tema atribuţiilor care revin celor două instituţii în implementarea arbitrajului video (VAR) în Liga I. LPF a realizat un parteneriat cu compania EAD, cea care deţine drepturile TV din Liga I, aceasta achiziţionând tehnologia VAR în valoare de 800.000 de euro. De partea cealaltă, FRF refuză să plătească suma de 500.000 de euro necesară pregătirii arbitrilor VAR. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat că în cazul în care Liga Profesionistă de Fotbal nu contribuie cu nicio sumă de bani pentru pregătirea arbitrilor, VAR va fi folosit doar la meciurile din Cupa României, competiţie organizată de FRF.