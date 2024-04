Război total între Diana și Silvestru Șoșoacă: Senatoarea a mers la Serviciul Omoruri și a spus tot

Tensiunile dintre Diana și Silvestru Șoșoacă persistă. Senatoarea, cunoscută pentru afilierea sa cu Putin, s-a prezentat la Serviciul Omoruri pentru a depune o nouă plângere penală împotriva soțului său.

Cu puțin timp în urmă, Diana Șoșoacă a făcut o vizită la Serviciul Omoruri din București. Aici, ea a dezvăluit că a depus o plângere penală împotriva soțului său, cu care se află în mijlocul unui proces de divorț., declarând, la ieșirea din secție, că este doar unul din cele șapte dosare existente deschise pe numele fostului său soț.

Potrivit declarațiilor Dianei Șoșoacă, procurorii au demarat o anchetă penală, iar acum Silvestru Șoșoacă este suspectat de mai multe infracțiuni, inclusiv de rele tratamente aplicate minorilor și de violență în familie. Senatoarea spune că fostul ei soț ar fi agresat-o în repetate rânduri în fața fetiței sale minore, acum în vârstă de 11 ani.

Diana Șoșoacă: Deci, bravo mie că sunt grasă!

„Au existat violențe domestice și rele tratamente aplicate minorului, fetiței mele de 11 ani. Procurorul a început deja urmărirea penală împotriva domnului Silvestru Șoșoacă, acesta fiind considerat suspect în unul dintre cele 7 dosare penale deschise împotriva sa. Există și o autosesizare a Parchetului împotriva lui Silvestru Șoșoacă, susținută de dovezi considerabile, inclusiv înregistrări video ale violențelor sale, mai ales după ce instanța l-a condamnat pentru ultraj. O să ajungem să învățăm și instanțele tinere ce înseamnă violența psiho-emoțională și cibernetică. Nimeni nu are dreptul să hărțuiască, nici măcar pe internet, o persoană, fie că este politician sau nu.

Nimeni nu are dreptul să insulte sau să denigreze, mai ales în ceea ce privește felul în care arată o persoană, căci niciunul dintre noi nu este perfect. Domnul Silvestru Șoșoacă este chel, are burtă, are gușă, are carente grave de educație și este violent. Care este perfecțiunea domnului Silvestru să se raporteze la cât de grasă sunt eu, sau cât de frumoasă și urâtă sunt eu? Până la urmă, cum am fost grasă lui, așa grasă cum am fost, am fost grasă lui. Deci, bravo mie că sunt grasă! Dar, așa grasă cum sunt eu, am inteligența peste medie, iar IQ-ul său se raportează exact la nivelul mitocănesc și grosolan la care a tratat femeia. Un bărbat de bun-simț nu își denigrează soția alături de care a stat, pentru că atunci decad moral. Ce exemplu pentru societate este dânsul?!“, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă, la ieșirea de la secția de Poliție, în cursul zilei de astăzi.

Diana Șoșoacă a mai spus că a depus mai multe plângeri, inclusiv împotriva unor jurnaliști: „De la fiecare jurnalist am cerut 10 milioane de euro, de la fiecare jurnalist care m-a jignit pe mine și mi-a denigrat familia“, a completat Diana Șoșoacă.