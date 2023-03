Războiul din Ucraina a schimbat viziunea armatelor lumii: avioanele de luptă nu sunt foarte importante

Nici aviația rusă, nici cea ucraineană nu au reușit să obțină superioritatea aeriană, astfel că niciuna dintre cele două tabere nu poate oferi sprijin trupelor de pe front. Piloții și trupele de la sol americane s-ar putea confrunta cu o situație similară în viitoarele conflicte, sunt de părere liderii US Air Force, scrie softpedia.ro.

După un an de război, forțele aeriene ruse și cele ale Kievului n-au izbutit să preia controlul asupra spațiului aerian al Ucrainei. Acest lucru a limitat sever rolul pe care avioanele de luptă l-au jucat în conflict și reprezintă un preambul la situația cu care trupele americane s-ar putea confrunta în viitor, consideră oficialii aviației militare americane, notează Insider.

Avioanele ruse și cele ucrainene acționează în război, dar o fac sporadic. Apărarea antiaeriană de care dispune fiecare tabără, cu sisteme din era sovietică precum S-300 sau dipozitivele portabile mai noi precum cele americane Stinger, au forțat avioanele să păstreze distanța față de front. Cele două armate s-au limitat la atacuri mai puțin precise cu rachete cu rază lungă ca să evite pierderea aparatelor de luptă.

Războiul se duce la sol

Ucraina a pierdut peste 60 de avioane de luptă, iar Rusia peste 70, potrivit generalului american James Hecker, comandantul forțelor aeriene americane din Europa. Acesta le-a spus reporterilor la simpozionul Asociației Forțelor Aeriene și Spațiale din 7 martie că flota aeriană mai mare a Rusiei încă dispune de mai multe aparate pe care le poate arunca în război, la fel și Ucraina. Dar există o problemă.

"Problema e că atât succesul rușilor cât și cel al ucrainenilor în integrarea rachetelor în apărare au făcut inutile aceste avioane. Nu fac mare lucru, fiindcă nu pot să treacă și să asigure sprijin aerian apropiat", a detaliat Hecker.

Senzorii și rachetele cu rază mare de acțiune le permit aeronavelor rusești să țintească avionele ucrainene din spatele liniilor frontului, limitând operațiunile aviației ucrainene, însă aparatele Kievului continuă să lanseze lovituri asupra trupelor ruse, de multe ori folosind armament american.

Statele Unite au furnizat armatei ucrainene rachete anti-radiații, pe care inginerii americani le-au modificat pentru a fi folosite pe avioanele ucrainene proiectate de sovietici. Acestea le permit piloților ucraineni să țintească radarele și bateriile antiaeriene ale rușilor, iar kiturile speciale livrate recent le permit avioanelor Kievului să lanseze bombe gravitaționale de la distanță mai mare.

Cu acest arsenal și alte dotări, aviația ucraineană duce zilnic la îndeplinire câteva atacuri cu rază un pic mai mare decât o poate face HIMARS acum, "dar nu chiar atât de departe", a explicat generalul american.

Americanii prevăd o schimbare pe viitor

Lipsa sprijinului aerian pentru trupele ruse și ucrainene și "desișul" de sisteme antiaeriene care le împiedică să acționeze sunt o realitate diferită de cea cu care armata americană a avut de-a face în războaiele recente, arată generalul Charles Brown, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite.

"Nu putem să prevedem viitorul mediu în care vom lupta, dar mă aștept pe deplin să fie unul mult mai dificil", a spus Brown la simpozionul din 7 martie. "Nivelul sprijinului aerian apropiat de care vom fi capabili va fi probabil mai mic decât am reușit în trecut, de regulă în Orientul Mijlociu, fiincă acest mediu a fost unul în care nu am avut amenințare aeriană sau sol-aer", a adăugat el.

Brown a mai spus că într-un mediu de luptă disputat, sprijinul aerian apropiat e imposibil de asigurat. "Sprijin aerian apropiat într-un mediu disputat, noi nu facem asta, indiferent cine ești".

De la preluarea funcției în august 2020, Brown a subliniat că viitoarele conflicte vor fi mai complexe și mai periculoase pentru US Air Force. El este autorul unei inițiative, intitulată "Accelerate Change or Lose", care are ca obiectiv înlocuirea avioanelor și a altor elemente ale flotei aeriene care nu mai sunt adaptate la viitorul mediu de luptă, inclusiv renunțarea la A-10 Thunderbolt, un avion de atac conceput în anii '70 special pentru misiunile de sprijin aerian apropiat.

Congresul american s-a opus inițial retragerii avioanelor A-10 pe motiv că nu există un înlocuitor adecvat, însă s-a răzgândit în decembrie, permițând forțelor aeriene să scoată din hangare 21 de aparate în 2023. Până în 2030 e prevăzută "pensionarea" celorlalte 260 de avioane A-10 din dotare, dar Brown a sugerat că acest proces ar putea fi accelerat, iar avioanele ar putea fi scoase din uz în următorii cinci-șase ani.

La rândul său, generalul Mark Kelly, care supervizează programul de pregătire al piloților americani la Air Combat Command, preconizează că modul în care aviația militară a Statelor Unite va realiza misiunile de sprijin aerian apropiat (CAS) este pe cale să se schimbe.

Punând față în față Operațiunea Furtună în Deșert din 1991, care a fost continuată de o campanie de șase săptămâni menită să distrugă aviația și apărarea antiaeriană irakiene și războiul din Ucraina, care în ultimele luni s-a transformat într-o încleștare oarbă de tiruri de artilerie, Kelly subliniază că lipsa superiorității aeriene se traduce acum în pierderi masive pentru ambele tabere.

E o realitate cu care aviația americană trebuie să se obișnuiască pentru viitoarele conflicte. "Continui să cred că vor mai fi unele misiuni de sprijin aerian apropiat. Cred că vor fi foarte diferite", a mai spus generalul.