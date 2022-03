Războiul din Ucraina - Țara invadată de Rusia, complet întunecată pe timp de noapte (imagini NASA)

Imagini din satelit ale agenţiei spaţiale americane (NASA) au arătat că, de când a început invazia rusă, Ucraina s-a întunecat complet pe timp de noapte, iar luminile din principalele oraşe au dispărut, relatează EFE miercuri, potrivit Agerpres.

Instrumentul Worldview al NASA, care oferă acces la fotografii din satelit din întreaga lume, arată Ucraina luminată, ca şi celelalte ţări din jur, în zilele dinaintea începerii atacului rusesc.

Odată cu începerea invaziei, în urmă cu 21 de zile, luminile au fost stinse treptat pe teritoriul ucrainean, până la 16 martie când stingerea a fost aproape totală, cu câteva mici puncte de lumină în anumite zone.

Rusia şi-a început invazia în Ucraina la 24 februarie şi a început să bombardeze principalele oraşe, provocând peste trei milioane de refugiaţi, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie

Ukraine has fallen into darkness since the Russians invaded.



These satellite images from NASA show Europe lit-up at night – now with a dark hole where Ukraine’s city lights once glowedhttps://t.co/oDJmhWYvno pic.twitter.com/jAVDaPNq6B