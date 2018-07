Războiul Sorin Grindeanu - Nicolae Robu a ajuns la faza pe performanță! Fostul premier critică dur activitatea edilului Timișoarei

Fostul premier al României, Sorin Grindeanu, continuă războiul mediatic început ieri cu primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Întregul conflict a izbucnit după ce edilul a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că municipalitatea timișoreană i-a acționat în instanță pe fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, pe fostul viceprimar Adrian Orza și pe fostul premier Sorin Grindeanu, și el fost viceprimar al capitalei Banatului, pentru un prejudiciu constatat de Curtea de Conturi prin folosirea unor autovehicule ale companiei locale de transport ca și mașini de serviciu.

"Astăzi, cu ocazia deschiderii lucrărilor Simpozionului Global al Reglementatorilor, am preluat oficial președinția #ITUGSR2018. Am fost onorat să vorbesc în fața unei audiențe atât de importante și numeroase despre planurile României în privința 5G. Am avut de asemenea o întâlnire extrem de interesantă cu reprezentanții Spacex. Am admirat întotdeauna viziunea și curajul de a inova demonstrate de antreprenori ca Elon Musk. E interesant să vezi viitorul prin ochii unor astfel de oameni, într-o lume în care tehnologia evoluează cu viteză amețitoare. Acestea sunt lucrurile cu adevărat importante, cele care mă preocupă. Având în vedere că aici se discută despre Internet of Things, Inteligență Artificială și Smart Cities, mi-ar fi plăcut să pot da Timișoara drept exemplu în acest context. Dar, din păcate, primarul are cu totul alte preocupări decât dezvoltarea orașului și bunăstarea cetățenilor. Trist", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

