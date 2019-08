Răzvan Cuc dă asigurări după ce a reziliat contractul pentru Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva: 'Nu va rămâne muzeu'

Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva va fi preluat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care va face în regie proprie lucrările ce trebuiau executate în cele 10 zile de către constructorul spaniol, astfel încât traficul să fie deschis, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

El a adăugat că în paralel se va îndrepta penal împotriva consultantului şi a managementului CNAIR, care a făcut plăţile şi nu a trimis CESTRIN-ul să verifice calitatea lucrărilor."Autostrada - am văzut că s-au grăbit unii să spună că va rămâne muzeu - nu va rămâne muzeu, pentru că ce trebuia făcut în cele 10 zile vor intra cei de la CNAIR şi vor lucra cu utilajele proprii, adică gardul perimetral şi decolmatarea şanţurilor astfel încât lotul să fie deschis fără nicio problemă. Şi repet: cred că a venit momentul să stăm şi noi un pic verticali şi să nu mai facem tot felul de concesii pentru unele firme care din păcate în loc să vină cu o armată de utilaje şi de muncitori vin cu o armată de avocaţi şi încearcă să găsească tot felul de chichiţe avocăţeşti", a afirmat Cuc, într-o conferinţă de presă, conform agerpres.ro

Acesta a subliniat că nu se va da drumul la trafic pe lotul 3 până nu se vor decolmata şanţurile ca să se scurgă apele şi nu se vor monta garduri, pentru ca animalele să nu poată pătrunde pe autostradă.



"Nu deschidem lotul până nu decolmatăm şanţuri ca să se scurgă apele, şi gardul perimetral, să ne trezim cu un câine sau alt animal pe autostradă. Nu pot da drumul la un lot de autostradă fără elementele de siguranţă. Niciodată nu o să fac lucrul ăsta. Poate să zică oricine orice", a subliniat ministrul.



La rândul său, directorul general al CNAIR, Sorin Scarlat, a precizat că pe acest lot de autostradă au fost identificate 60 de neconformităţi, fapt care ar putea constitui un record, însă a dat asigurări că se poate circula pe el.



"Sunt probleme de calitate pe acest lot. Noi dorim să obţinem un produs pe care l-am plătit sau îl plătim, în nişte condiţii. Nu pot să plătesc o lucrare la un anumit nivel de calitate şi să găsesc altceva. (...) Se poate circula pe ea. În momentul în care vor fi finalizate toate lucrările de taluze, şanţuri, colectare şi evacuare a apelor, garduri de protecţie se poate circula pe această autostradă. Dar vreau să vă spun un lucru. Contractul spune clar: trebuie să finalizeze contractul. Ori, domnul constructor a încercat să forţeze recepţia lucrării ca perioada de penalităţi să se diminueze. El era conştient că pe data de 12 (iulie - n.r.) când a solicitat această recepţie nu erau lucrările finalizate. Nu putem să admitem faptul că încearcă ca dintr-o excepţie care este reglementată prin regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de recepţie să facem o regulă, în sensul că lucrările care trebuie executate şi sunt în contract să le trecem pe anexa la procesul verbal de recepţie. Asta a fost poate o cutumă, dar nu putem să admitem aşa ceva, să facem dintr-o excepţie o regulă", a menţionat Scarlat.



Potrivit şefului CNAIR, angajaţii Companiei de Drumuri vor lucra în regie proprie pe lotul de autostradă şi vor termina toate lucrările. În paralel, se va face o expertiză cu un expert independent asupra calităţii acestui lot de autostradă.



Întrebat dacă până la finele anului s-ar putea da în trafic lotul 3, Sorin Sarlat a răspuns: "Eu zic că da".



"E şi în funcţie de ce găsim acolo, pentru că vom intra în şantier. Noi am făcut o inspecţie vizuală, avem rapoartele de la consultant, trebuie să discutăm inclusiv cu acel expert care va face acea expertiză şi după ce vom avea toate elementele astea vom putea spune în 2 săptămâni, în 3 săptămâni, într-o lună de zile. Această expertiză poate să dureze 30 de zile, poate să dureze 60 de zile. Expertiza va fi una generală, asta nu înseamnă că dacă expertul nu-şi termină activitatea de evaluare nu putem să o punem în circulaţie", a explicat el.



Ministrul Transporturilor a susţinut că va face plângere penală împotriva consultantului, dar şi împotriva conducerii CNAIR.



"Nu domnul director (Sorin Scarlat - n. r.) a derulat contractul din 2017, de când s-a decis să se meargă mai departe, până în perioada când s-a cerut această recepţie. Cu siguranţă ne vom îndrepta şi din punct de vedere penal asupra consultantului, care a emis acele rapoarte pe care şi le-a asumat şi vizavi de grosimea asfaltului, cât şi asupra managementului de la companie, care a făcut plăţile, pentru că trebuie să vedem de ce nu a trimis CESTRIN-ul să verifice. Domnul director a preluat o problemă din mers. Eu discut cu directorii de la CNAIR şi vă spun dvs ce îmi spun ei mie. Deci, o să vă spun ce s-a întâmplat, pentru că dacă au fost bani plătiţi în plus pe lucrări neefectuate sau pe materiale nepuse în operă banii trebuie recuperaţi şi toţi trebuie să suporte consecinţele. După ce vedem cine a greşit, repet. Consultantul e primul care a greşit, pentru că el şi-a asumat hârtiile. El a dat hârtiile semnate, ştampilate, la companie: totul e ok. Noi le-am luat, pentru că dacă eu am un contract cu dvs. şi dvs îmi livraţi un serviciu eu pornesc de la premisa că primiţi nişte bani pentru acea consultanţă şi îmi livraţi documentele viabile (...). Noi acum am trimis CESTRIN tocmai pentru că avem nişte elemente vizavi de această autostradă care ne-au fost semnalate de foarte multe persoane'', a explicat Cuc.



Potrivit acestuia, contractul pentru execuţia lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva este plătit în proporţie de 94%, dar a fost trimisă o factură de penalităţi de 73 de milioane de lei, "care va fi încasată cu siguranţă".



"Mai avem garanţia de bună execuţie de 58 de milioane de lei şi a mai fost deschisă o factură de penalităţi de 6,3 milioane de lei. Urmează să se calculeze perioada de întârziere a contractului. După această calculaţie, vom vedea câte zile de întârziere are antreprenorul şi vom emite altă factură de penalităţi pentru nerespectarea termenului de execuţie", a subliniat ministrul.



Şeful de la Transporturi a adăugat că lotul trebuie să intre practic în posesia CNAIR, pentru a putea executa lucrările rămase.



"Eu nu fac recepţii cu iz electoral: 'Hai să deschidem repede autostrada, nu contează care sunt consecinţele'. Nu o deschidem repede acum, pentru că au făcut-o alţii în 2014 şi am văzut ce s-a întâmplat. Eu am solicitat CNAIR să facă recepţia în termenii legali şi cei mai benefici pentru statul român. Aşa că ei vor prelua autostrada şi vor face lucrările, care durează 2-3 săptămâni, dăm drumul la trafic şi restul lucrărilor le vom face sub trafic", a susţinut Cuc.



Întrebat câţi kilometri de autostradă vor fi daţi în total în circulaţie până la finele anului, ministrul Transporturilor şi-a menţinut estimarea de circa 100 de kilometri.