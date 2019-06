Răzvan Cuc: 'Pe A2 se va circula pe ambele sensuri, pe toate firele după ziua de vineri când se vor închide toate lucrările'

Lucrările de reparaţii începute la Autostrada Soarelui vor fi sistate vineri şi vor fi reluate pe 15 septembrie, pentru a nu fi afectat sezonul estival, a declarat marţi ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, după întâlnirea cu reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), potrivit agerpres.ro.

"Am discutat soluţii vizavi de A2 pentru a nu afecta turismul în perioada sezonului estival. Cred că a fost o greşeală de comunicare şi din partea celor de la companie (CNAIR - n. r. ) pentru că trebuiau să facă nişte lucruri preventive şi să anunţe cum se vor desfăşura lucrările de modernizare pentru autostrada A2, dar pe de altă parte acest lucru nu puteam să-l fac fără să ne consultăm înainte cu patronatele care au afaceri pe litoral şi pe care toţi românii le accesează în perioada sezonului estival. După discuţiile pe care le-am avut împreună cu Narcis Neaga (directorul general al CNAIR - n. r.) am stabilit următoarele: până vineri se vor finaliza toate lucrările care sunt începute acum pe autostrada A2 şi am convenit cu domnul Murad (preşedintele FPTR - n. r.) că vom reîncepe lucrările, inclusiv tronsonul de autostradă care a fost semnat săptămâna trecută, după 15 septembrie. Cred că aşa trebuie să funcţioneze un parteneriat bun şi eficient, trebuie să existe comunicare, trebuie să existe deschidere şi trebuie să existe transparenţă. Deci, până vineri, se vor termina toate lucrările începute, acolo unde se lucrează în momentul de faţă - la km 37, la km 90 - şi unde s-au mai deschis şantierele, urmând ca după 15 septembrie să reluăm toate lucrările în regim de urgenţă. O să am o întâlnire cu toţi cei care lucrează pe aceste contracte - pentru că vedeţi şi experienţa mediului privat contează foarte mult - să încerce să lucreze într-un termen cât mai scurt, inclusiv pe timpul nopţii, dar vorbim după 15 septembrie", a afirmat ministrul.

De asemenea, pe tronsonul Bucureşti - Fundulea, lucrările vor începe după 15 septembrie, pentru a nu fi devieri de trafic sau închideri de benzi.

"Deci, pe A2 se va circula pe ambele sensuri, pe toate firele după ziua de vineri când se vor închide toate lucrările care sunt acum în derulare pe A2. Termenul de 24 de luni probabil va fi prelungit pentru că este un lucru absolut normal şi logic să nu afectăm sezonul estival. Dacă ar fi fost o neputinţă a constructorului, aş fi luat măsurile aşa cum le ştiţi destul de drastice, dar, repet, eu mă voi consulta tot timpul când vine vorba de sezonul estival cu patronatele din turism", a adăugat Cuc.

Întrebat ce va face dacă nu va fi de acord constructorul care a câştigat contractul pentru reparaţiile la A2, ministrul a răspuns: "Constructorul trebuie să fie de acord, nu există altă soluţie".

În plus, pentru reparaţiile care se prefigurează anul viitor la podurile Feteşti şi Cernavodă, şeful de la Transporturi a menţionat că se va păstra algoritmul.

"Pentru cele două poduri licitaţia este în derulare, vedem când se semnează contractele, dar vom merge pe acelaşi algoritm. Vom începe lucrările la începutul anului când ne va permite vremea - am stabilit să lucrăm până pe 1 mai - şi asta e foarte important de spus, vorbesc de acum înainte, de anul viitor - după care din momentul în care va începe sezonul estival până când se finalizează sezonul, pe 15 septembrie, vom face acea pauză. În acest timp, dacă sunt probleme, vom interveni pentru remedierea lor de urgenţă - vorbesc de sectorul Bucureşti - Fundulea, aşa am convenit, fără să închidem traficul decât pe un singur sens. Altfel, lucrările majore se vor face după 15 septembrie", a mai spus Răzvan Cuc.

La rândul său, preşedintele FPTR, Mohammad Murad, şi-a exprimat mulţumirea de soluţia găsită.

"Este foarte important să comunicăm. I-am explicat domnului director (Narcis Neaga - n. r.) şi domnului ministru că este foarte importantă componenta transportului în aşa numitul produs turistic. Sunt foarte încântat că am ajuns la această soluţie astfel încât turiştii să nu fie afectaţi şi această comunicare pe care trebuie să o avem cu Guvernul şi cu multe ministere trebuie să existe permanent pentru că fără comunicare rezultatele sunt nedorite. Mă bucur că pe 15 va fi autostrada deschisă, am convenit că dacă apar mici probleme se poate interveni pe termen limitat până în 6 ore, iar lucrări majore pe poduri vor fi făcute în extrasezon, încât de la 1 mai până la 15 septembrie turiştii să aibă un confort privind transportul", a declarat Murad.