Răzvan Dumitrescu anunţă că oamenii de ştiinţă au DESCOPERIT încă un adevăr anunţat de ANTIVACCINIŞTI

Antivacciniştii au susţinut mereu că sistemul imunitar poate neutraliza fără probleme infecţia cu coronavirus, în cazul oamenilor cu o stare de sănătate bună. Teoriile privind eficienţa vitaminei D în cazul sistemului imunitar au fost luate în râs de adepţii vaccinării şi ai măsurilor de protecţie, însă acum, specialiştii le revalidează ştiinţific.

"Desi cat se poate de serioase, unele stiri te pot face sa razi si sa plangi in acelasi timp! THE TIMES OF ISRAEL publica un articol foarte interesant pe data de 3 februarie in care semnaleaza un studiu israelian care oferă cea mai puternică dovadă de până acum a puterii vitaminei D de a lupta împotriva COVID-19. "Susținând cercetările anterioare, oamenii de știință publică date „remarcabile” care arată o legătură strânsă între deficitul de vitamine, predominant în Israel, și decesul sau boala gravă în rândul pacienților"- se arata in articol. Acum trebuie sa explic si de ce aceasta stire ma face cel putin pe mine sa rad si sa plang in acelasi timp...Pai va amintiti ce misto de zile mari se facea de medicii care sustineau povestea cu vitamina D la inceput de PANDEMIE dar si pe parcurs?

Rad vazand cum STIINTA a descoperit din nou , tarziu, apa calda si plang cu gandul la oamenii care puteau fi salvati daca cei care ii calcau atunci pe medici in picioare, chipurile pentru ca ar sustine prostii, ar fi avut un dram de minte si bun simt! Pentru conformitate, atasez link catre articolul original", scrie Răzvan Dumitrescu pe Facebook.