Răzvanu Lucescu, despre aprecierile lui Rednic: 'Dacă este mesajul pe care l-am văzut pe internet, am rămas impresionat şi îi mulţumesc din suflet'

Răzvan Lucescu (50 de ani) a cucerit primul său titlu ca antrenor cu cei de la PAOK, cu o etapă înainte de finalul campionatului. Fiul lui Mircea Lucescu a avut un mesaj pentru Mircea Rednic, (57 de ani), cel care s-a ”duelat” în declaraţii cu tatăl său, Mircea Lucescu, în urmă cu câteva luni, potrivit mediafax.

Lucescu Jr. i-a mulţumit ”Puriului” pentru declaraţiile de la conferinţa de presă premergătoare meciului cu FC Botoşani, şi a vorbit şi despre şansele ”câinilor” la titlu în sezonul următor: ”Dacă este mesajul pe care l-am văzut pe internet, am rămas impresionat şi îi mulţumesc din suflet. Este devreme de vorbit despre asta acum, este un alt campionat, el este un antrenor cu o experienţă uriaşă, un antrenor care are experienţa victoriilor, are o mentalitate de lucru, are toate atuurile, acum este important să fie şi susţinut de un management puternic, fără asta nu se poate.

Uite şi asta este o altă experienţă, trebuie să fii foarte puternic din toate punctele de vedere, în felul ăsta ai şi o calitate a grupului de jucători mai ridicată, iar tu poţi să fii un antrenor foarte bun, dar dacă nu ai o calitate foarte ridicată, nu poţi să câştigi, n-ai cum. Dar el face o treabă foarte bună. Câţi antrenori extraordinari nu sunt în lumea asta, dar care nu au şansa să lucreze cu jucători şi cu echipe care nu pot câştiga titluri? Sunt foarte mulţi”, a spus Răzvan Lucescu pentru doardinamo.ro.

PAOK Salonic s-a clasat pe locul secund la finalul sezonului precedent şi a fost la un pas de calificarea în grupele Ligii Campionilor, dar a fost eliminată de Benfica Lisabona în play-off-ul competiţiei, scor 5-2 la general.

Mircea Rednic este antrenorul care a adus ultimul titlu de campioană în vitrina lui Dinamo, în sezonul 2006-2007.

Mircea Rednic spune că Lucescu Jr merita acest titlu: ”Răzvan a câştigat. Şi anul trecut el a meritat să-l câştige, erau arbitrajele care au fost, interesele care au fost, el merita ca joc şi ca echipă. A reuşit să formeze o echipă puternică, atmosferă super la Salonic, mă bucur pentru el şi cred că astăzi va încheia şi se vor linişti şi ceilalţi în Grecia. Merită, a muncit mult, mă bucur pentru el. A făcut o imagine bună pentru antrenorii români, pentru România. Când ai bani şi ai susţinere poţi să faci lucruri bune” Mircea Rednic, declaraţie dată înaintea meciului care a decis titlul în Grecia”, a spus Mircea Rednic la conferinţa de presă.