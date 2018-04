REACȚIA României după atacul SUA în Siria. Klaus Iohannis: Suntem solidari cu partenerii noștri! Condamnăm folosirea armelor chimice!

România reacționează după atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei după acuzațiile de folosire a armelor chimice împotriva civililor în suburbiile Damascului controlate până acum câteva zile de rebelii care luptă împotriva Regimului lui Bashar al al-Assad.

Prin vocea președintelui României, Klaus Iohannis, România condamnă folosirea armelor chimice și anunță că este alături de partenerii strategici:

”România reiterează condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice în #Syria, care nu este deloc justificată. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor noștri strategici.”. a scris președintele Klaus Iohannis pe Twitter:

Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic partners.