Reacția lui Benjamin Netanyahu la întâlnirea cu Viorica Dăncilă: Și-a exprimat aprecierea faţă de decizia mutării ambasadei

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, la 25 aprilie 2018, o întrevedere cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Statul Israel.

Netanyahu a salutat decizia Guvernului de la București de a iniția un memorandum pentru mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Prim-ministrul Netanyahu şi-a exprimat aprecierea faţă de decizia guvernului român de a elabora un proiect de hotărâre privind iniţierea transferului ambasadei române la Ierusalim şi a salutat declaraţiile preşedintelui Parlamentului în sprijinul acestei inițiative”, se arată pe contul de Twitter al premierului israelian.

Prime Minister Netanyahu expressed appreciation for the Romanian government's approval of a draft decision on initiating the transfer of the Romanian Embassy to Jerusalem and welcomed the statements of the president of the parliament in support of the move.