Reacția lui Marian Godină după ce a aflat că mii de magistrați au fost anchetați de DNA: 'Aceeași situație este și în cazul polițiștilor'

Marian Godină comentează pe Facebook datele făcute publice de Inspecția Judiciară potrivit cărora mii de judecători și procurori au fost vizați de anchete penale instrumentate de DNA.

„Inspecția Judiciară: "Mai mult de jumătate dintre magistrații din țară (judecători și procurori) au fost vizați de anchete DNA în ultimii patru ani."

O astfel de știre, citită de oameni care nu au legătură cu astfel de lucruri, ar putea induce ideea că mai mult de jumătate dintre procurorii și judecătorii din țară sunt corupți. Intenționat sau nu, nu se explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă "să fii vizat de o anchetă."

O să vă dau un exemplu trăit personal, pentru că aceeași situație este și în cazul polițiștilor.

Cu ceva ani în urmă, am sancționat un taximetrist care făcuse un viraj la stânga peste marcajul continuu. După ceva timp, am fost citat la Parchet, unde taximetristul formulase o plângere penală împotriva mea, acuzându-mă de fals intelectual.

Speța era cam așa: la câteva săptămâni după ce l-am sancționat pe acel șofer, primăria a schimbat marcajul continuu cu unul discontinuu pentru a facilita astfel intrarea spre un hotel. Oricare dintre noi, în cazul în care îsi deschide un hotel, poate vorbi la primărie să schimbe marcajele. Glumesc, desigur, înțelegeți voi ce și cum.

Taximetristul, observând modificarea, cu mintea-i luminată, s-a gândit să facă niște poze cu marcajul, discontinuu acum, și să mă reclame pentru fals intelectual, eu scriind în procesul-verbal că marcajul era continuu.(chiar așa era la acea dată și, probabil, pe taximetrist, în dorința lui de a mă pune la punct, nu l-a dus suficient capul încât să realizeze că modificările indicatoarelor și marcajelor sunt undeva înregistrate).

Am dat declarație în fața unui procuror, am zis cum a fost, s-a verificat dacă acolo se modificase marcajul și am primit rezoluție de neîncepere a urmăririi penale, adică, cum se numește mai nou, clasare.

De-a lungul carierei de polițist am adunat în jur de 12 plângeri penale pentru diverse presupuse fapte, toate fiind clasate, iar în situația mea sunt mulți polițiști pe care îi știu. La fel e și la procurori și la judecători, oameni nemulțumiți îi reclamă pentru fel și fel de fapte care nu se confirmă, dar plângerile devin statistici și sunt bune de dat ca știri pentru a arăta cât de mânjiți sunt polițiștii și magistrații și cât de mulți au fost anchetați.

Dacă mai vreți exemple, mai am o grămadă.”, scrie Godină pe Facebook.