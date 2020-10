REACȚIA lui Marcel Ciolacu la noile restricții impuse de Guvern: La păcănele e voie, dar la Biserică nu? Este dezastru!

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat extrem de dur, luni seară, prezent în platou la TVR 1, imediat după ce Guvernul a anunțat că revin unele restricții din cauza epidemiei de coronavirus. Citiți anunțurile de la Guvern aici, aici si aici.

„Eu sunt blocat. Am tras o singura concluzie, ca trebuie sa ne spalam pe maini si sa purtam masca. In rest, nu am inteles absolut nimic. Trebuie sa ii amendam pe oamenii care nu respecta si sa le inchidem activitaea 30 de zile deci ii bagam in faliment total? Guvernul a decis sa avem alegeri, sa deschidem scolile pompieristic. N-am auzit nimic sa se vorbeasca de pacanele, deci stati linistiti. Dar avem o problema cu bisericile? Domnule, este un dezastru. Toate masurile sunt electorale. Platesc oamenii”, a declarat Marcel Ciolacu, la TVR 1.

„Tataru si Arafat sunt speriati, le cer comitetelor judetene sa ia decizii”, a adăugat el.