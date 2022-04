Reacția lui Beatrice Mahler după creșterea normei de hrană din spitale: 'Este foarte greu să alcătuiești un meniu diversificat'

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, a explicat la B1 Tv că indemnizația de hrană din spitale nu asigură, mai ales pentru pacienții care necesită o spitalizare prelungită, un meniu diversificat:

„Noi avem bucătărie proprie și asigurăm cantitate suficientă de mâncare. Am avut în perioada înc are am renovat bucătăria institutului externalizare. Am avut foarte multe reclamații legate de cantitatea de mâncare.

Legea tuberculozei prevede din acest an ca pacientul să primească o indemnizație de hrană dacă nu este internat. În perioada în care este internat se consideră că alocația de hrană este mâncarea pe care o primește în spital. Acești pacienți au nevoie de un regim caloric special. Este foarte greu să alcătuiești un meniu diversificat”, a explicat medicul Beatrice Mahler.

Proiectul care prevede creșterea normei de hrană de la 11 la 22 de lei a fost adoptat miercuri în Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Luna trecută, Beatrice Mahler arăta că mâncarea din spital rămâne un subiect veșnic de actualitate, pentru că fără o alimentație corespunzătoare pacientul nu se poate face bine.

„În spital din cei 11 lei normă de hrană pentru un pacient, regim comun, trebuiesc asigurate 3 mese/zi. Nici măcar nu visăm la ceea ce ar trebui să fie normalul, adică pacientul să își aleagă meniul dintr-o varietate de preparate. În România, în spitalul public, pacientul nu are din ce să aleagă, meniul este simplu (11 lei / 3 mese), repetitiv, sărac în vitamine, iar desertul este un răsfăț de care are parte uneori, foarte rar, pacientul cu tuberculoză”, scria Mahler pe Facebook.