Primele declarații ale lui Gigi Becali după plecarea lui Edi Iordănescu: 'Nu înțeleg. Vi se pare că l-am jignit cu ceva? Am zis că nu sunt mulţumit de joc'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, pentru Gazeta Sporturilor, că nu are încă o soluţie de antrenor pentru echipă, după ce FCSB a anunțat duminică despărțirea de Edi Iordănescu.

"Ne-am înţeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii şi pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui. A cerut 500.000, dar şi-a dat seama că mai avea câteva luni de contract... Eu i-am zis 'Eu nici acum nu înţeleg de unde vine asta'. MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înţeleg... Posibil are ceva la echipa naţională! E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruţan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii şi urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva? Am zis că nu sunt mulţumit de joc. Eu nu înţeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica şi zicea «Nu am văzut la nimeni aşa antrenamente. Munceşte ca un nebun». Eu am zis de joc şi asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint? Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă aşteptam la aşa ceva... Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca. M-a luat prin surprindere. O să vedem”, a declarat Gigi Becali.