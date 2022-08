Reacția lui ÎPS Teodosie, după procesul câștigat cu Poliția pentru o amendă primită în pandemie

ÎPS Teodosie a declarat marți, la Antena 3, după ce instanța a anulat amenda de 1.000 de lei primită de înaltul ierarh pentru nerespectarea izolării în pandemie, că

„(Văd decizia) ca pe ceva foarte firesc, pentru că eu am încredere în justiție. Îi port în rugăciune pe judecători, datorită lor mai avem parte de dreptate în țara asta. Numai într-o singură zi mi-au dat 3 amenzi, pe 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, pentru că am la Biserică, am fost pe faleză și nu mai știu unde m-au mai găsit. Amenzile s-au dat în lipsă, pe baza filmărilor. După ce m-au amendat mi-a venit și ordinul de restricție. Niște anomalii”, a declarat ÎPS Teodosie.