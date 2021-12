Reacţia Wizz Air după ce 14 investitori au cerut companiei să permită angajaţilor săi să înfiinţeze şi să se alăture sindicatelor

Wizz Air ia foarte în serios relaţia cu angajaţii săi şi suntem încrezători că structurile şi procesele noastre care au fost instituite pentru a sprijini angajamentul deschis şi transparent funcţionează extrem de bine, afirmă reprezentanţii companiei, într-un document remis joi AGERPRES.

Aceştia au menţionat "People Council", care le oferă salariaţilor un forum pentru a discuta probleme importante, sondaje frecvente despre implicarea acestora şi un program periodic de discuţii - Floor Talks - ce permite un dialog constant cu directorul general.

Reacţia Wizz Air vine după ce, miercuri, 14 investitori au cerut companiei aeriene low-cost să permită angajaţilor săi să înfiinţeze şi să se alăture sindicatelor, pe fondul îngrijorărilor că operatorul aerian descurajează în mod "activ" această practică şi încalcă drepturile salariaţilor.

"Wizz Air este deschisă comunicării cu investitorii şi ia act de scrisoarea trimisă de un grup de 14 investitori actuali şi potenţiali. Întrucât suntem în discuţii active direct cu investitorii, nu putem face comentarii asupra niciunui aspect al scrisorii. Considerăm că angajaţii noştri sunt cel mai mare atu al nostru, motiv pentru care am muncit neîntrerupt în ultimele 18 luni pentru a păstra locurile de muncă a peste 5.000 de colegi şi pentru a le oferi numeroase oportunităţi să-şi dezvolte cariera în cadrul reţelei noastre. În perioada de vârf a pandemiei, a trebuit să renunţăm la aproximativ 1.000 de colegi, totuşi i-am reangajat pe mulţi dintre aceştia şi am revenit la peste 5.000 de colegi acum", spun reprezentanţii companiei.

Potrivit acestora, Wizz Air este singura companie aeriană care a restabilit salariile tuturor echipajelor de cabină şi piloţilor la nivelurile de dinainte de pandemie.

"Suntem mândri de modul în care compania a acţionat în timpul acestei crize şi a reuşit să protejeze mijloacele de trai ale oamenilor - acest lucru a fost posibil doar datorită sprijinului oamenilor noştri. Wizz Air rămâne pe deplin dedicată susţinerii angajaţilor şi obiectivului de a crea în continuare noi oportunităţi, chiar şi în aceste vremuri dificile. Wizz Air ia foarte în serios relaţia cu angajaţii săi şi suntem încrezători că structurile şi procesele noastre care au fost instituite pentru a sprijini angajamentul deschis şi transparent funcţionează extrem de bine, inclusiv 'People Council', care le oferă angajaţilor un forum pentru a discuta probleme importante, sondaje frecvente despre implicarea angajaţilor şi un program periodic de discuţii - Floor Talks, care permite un dialog constant cu CEO-ul nostru. În plus, recent am format un comitet pentru durabilitate şi cultură (Sustainability and Culture committee for the Board), prezidat de Charlotte Pedersen, cu scopul de a pune şi mai mult accent pe situaţiile legate de mediu şi oameni", spune operatorul aerian low-cost.

Wizz Air dă asigurări că va continua să promoveze o comunitate puternică, în care toţi susţin aceeaşi cultură şi aceleaşi valori.

"Suntem încrezători că asta va aduce companiei multe noi reuşite şi acest lucru este ceea ce face din Wizz Air un lider în industria companiilor aeriene", au adăugat reprezentanţii Wizz Air.

Un grup de 14 investitori a cerut companiei aeriene low-cost Wizz Air să permită angajaţilor săi să înfiinţeze şi să se alăture sindicatelor, pe fondul îngrijorărilor că operatorul aerian descurajează în mod "activ" această practică şi le încalcă drepturile salariaţilor, a transmis miercuri Reuters.

Grupul de investitori, care include fondul de pensii AkademikerPension din Danemarca şi Ardevora Asset Management din Marea Britanie, susţine că deşi dreptul de a se alătura unui sindicat este inclus în mai multe convenţii şi legi regionale şi globale, analizele sale arată că în cadrul Wizz Air există o tendinţă de a bloca intenţia angajaţilor de a se alătura unui sindicat.

Potrivit unei scrisori consultate de Reuters, investitorii menţionează nu mai puţin de şase exemple, începând din 2014, când un tribunal din România a amendat Wizz Air după ce 19 angajaţi au fost concediaţi la scurt timp după ce au înfiinţat un sindicat. Mai recent, investitorii citează un interviu acordat în luna iunie 2020 de directorul general Jozsef Varadi, în care acesta spunea că Wizz Air "exclude sindicatele pretutindeni", deoarece acestea "omoară afacerile", relatează Agerpres.ro.

"Respectul pentru drepturile angajaţilor are legătură în cele din urmă cu siguranţa pasagerilor. Există dovezi că salariaţii sunt blocaţi să se alăture sindicatelor şi concediaţi dacă fac acest lucru", spune Jens Munch Holst, directorul general de la AkademikerPension, un fond de pensii din Danemarca cu active în valoare de 23 de miliarde de dolari.

Chiar dacă recunosc că Wizz Air încearcă să gestioneze relaţiile de muncă printr-un organism intern, denumit Wizz People Council, investitorii se îndoiesc de eficienţa acestui organism când vine vorba de comunicarea îngrijorărilor angajaţilor către echipa managerială. Concret, investitorii menţionează un recent raport al unui avertizor care trăgea un semnal de alarmă cu privire la oboseala piloţilor şi siguranţa zborurilor.

"Recunoaşterea dreptului angajaţilor de a înfiinţa şi a se alătura sindicatelor nu este numai o responsabilitate legală şi morală a angajatorului, ci şi o strategie importantă de diminuare a riscurilor", se arată în scrisoarea investitorilor, consultată de Reuters.

Jens Munch Holst, directorul general de la AkademikerPension, a avertizat că în cazul în care boardul Wizz Air refuză să ia măsuri, fondul de pensii danez îşi va vinde participaţia la compania aeriană.

"Mesajul nostru către companie este clar. Vom aştepta până la data de 20 decembrie, iar dacă solicitările noastre nu sunt îndeplinite vom plasa compania pe lista de excludere", a avertizat Jens Munch Holst.