Reacție INCREDIBILĂ: Răzvan Cuc a anunțat, la plecarea de la Transporturi, că are nevoie de ore bune pentru a enumera proiectele lăsate moștenire

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat marţi că pentru a expune toate proiectele lăsate moştenire noului ministru care "au mers foarte bine anul ăsta", ar avea nevoie de "câteva ore bune".

"Ar însemna să vă ţin aici câteva ore bune să vă spun toate proiectele pe care le las moştenire viitorului ministru. Aşa cum am spus şi la comisie, important este să semneze contractele, să asigure finanţarea ca proiectele să meargă mai departe aşa cum au fost lansate. Lăsăm contracte semnate de 8 miliarde de lei, lăsăm proiecte lansate de 13 miliarde, lăsăm şantiere în plină execuţie. Au mers foarte bine anul ăsta, o parte din şantiere pe care v-am şi cantonat şi am mers foarte de pe ele şi se vede şi evoluţia", a spus Cuc, conform Mediafax.

Citește și: Anunț de ULTIM MOMENT de la ANM - Cât va dura primăvara din plină toamnă

Deşi sunt doar 22 de kilometri de autostrăzi finalizaţi în timpul mandatului său, fost ministru a explicat că "statul pe şantiere a dat roade" şi că lucrările au avansat de la începutul mandatului.

"Dacă dumneavoastră aţi fi mers măcar o zi pe şantierele respective sau v-aţi uitat pe graficele de unde au fost preluate, adică de la 59% Iernut Cheţani suntem la 85%, 60% Lotul 1 Sebeş Turda, suntem la peste 80%, Centura Bacăului 0% la începutul mandatului, 50% (în prezent n.r.)., Biharia Borş 0% la începutul mandatului, 65% stadiu fizic. Sunt contracte pe care le-am preluat, deci faptul că am mers pe şantiere s-a văzut ritmul de lucru şi s-a văzut accelerarea proiectelor. Deci statul pe şantiere a dat roade, iar eu am spus într-adevăr, dumneavoastră vă uitaţi la numărul de kilometri, asta puteţi să îl întrebaţi şi pe viitorul ministrul, care va fi dat în funcţiune. Eu mi-am asumat nişte lucruri, eu am vorbit de kilometri care vor fi daţi în trafic. Este o noţiune a da în trafic, adică să mergem şi un al lucru şi un alt lucru să faci recepţia finală, a fi finalizaţi", a declarat Cuc.

Răzvan Cuc a mai făcut observaţia că funcţionarii au încetinit ritmul de lucru aşteptând învestirea noului Guvern. "Mulţi funcţionari au început să nu mai lucreze la întreaga forţă pe care o aveau şi probabil aşteptau învestirea noului Guvern", a spus acesta.