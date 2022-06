Refuzat de Mbappe, Real Madrid a dat peste 100 de milioane de euro pe un alt francez

Real Madrid a ajuns la un acord cu Monaco în valoare de peste 100 de milioane de euro pentru mijlocașul francez Aurelien Tchouameni, conform mai multor surse din presa europeană.

Los Blancos au ratat la începutul verii semnarea contractului cu Kylian Mbappe și și-au îndreptat rapid atenția către Tchouameni, care a mai fost dorit de Chelsea, Liverpool și Paris Saint-Germain, scrie mediafax.ro.

Conform 90min.com, au fost convenite condiții personale cu toate cele patru părți, dar Tchouameni a întrerupt ulterior discuțiile cu ultimele trei, după ce a decis că vrea să se alăture Realului în această vară, iar negocierile dintre cele două cluburi au continuat.

Acum, surse apropiate, citate de 90min.com, au confirmat că s-a ajuns la un acord pentru a semna cu Tchouameni, Real fiind de acord să plătească o sumă inițială de 80 de milioane de euro, plus încă 20 de milioane de euro în plus sub formă de bonificații.

Jucătorul de 22 de ani s-a impus ca un mijlocaș de elită în sezonul trecut la Monaco, cu 50 de apariții în toate competițiile, cu cinci goluri și trei pase de gol, iar acum este un obișnuit în loturile Franței lui Didier Deschamps.

Tchouameni a jucat majoritatea minutelor sale ca mijlocaș defensiv, acționând fie solitar, fie alături de Youssouf Fofana, dar se simte bine și într-un rol ceva mai avansat.

El va deveni a doua achiziție a Realului în această vară, după Antonio Rudiger, care a acceptat să se alăture clubului pe bază de transfer gratuit după ce a lăsat să îi expire contractul cu Chelsea.