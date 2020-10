Recenzie:'Lila', de Marilynne Robinson

O carte cu adevărat minunată: proză de o mare frumuseţe, poveste încântătoare; şi admirabilă din punct de vedere moral, informează Mediafax.ro

Probabil puțini dintre cei care citesc această rubrică știu de Marilynne Summers Robinson. Este o romancieră și esistă americană, născută ân 1943, mulipremiată – Premiul Pulitzer în 2005, National Humanites Medal în 2012, Library of Congress Prize for American Fiction în 2016. cele mai multe dintre romanele sale descriu viața rurală americană. Roamnul pe care îl prezentăm astăzi, apărut în 2014, a primit în același an National Book Critics Circle Award.

Citește și: VIDEO - S-a lansat videoclipul temei principale a celui de-al 25-lea film 'James Bond'. Interpreta este Billie Eilish

În duminica Rudaliilor din 1940, Lila, o tânără amărâtă, fără casă, venită de niciunde, ca multe alte victime ale crizei din 1929, rătăcind pe drumurile Americii, ajunge la biserica micului orășel Gilead unde reverend e John Ames. În scurt timp, devine soţia pastorului şi începe o nouă existenţă cu o dimensiune spirituală care-i fusese necunoscută până atunci.

Scriu editorii „Neglijată de cea care-o adusese pe lume, Lila a fost salvată de Doll, o tânără vagaboandă care i-a oferit o copilărie plină de lipsuri. Şi-au clădit o viaţă împreună, trăind de azi pe mâine, şi, în ciuda micilor incidente şi a clipelor de disperare, existenţa lor a fost presărată cu momente de bucurie şi iubire. Ajunsă în Gilead, Lila se străduieşte să reconcilieze experienţa greutăţilor şi a familiei improvizate cu viziunea creştină a soţului ei, care, în mod paradoxal, îi judecă pe cei pe care ea îi iubeşte.

Marilynne Robinson, una dintre cele mai iubite şi mai apreciate autoare ale Americii, se întoarce în oraşul Gilead pentru a relata povestea de neuitat a unei copilării trăite la marginea societăţii, în frică, veneraţie şi uimire.”

„Lila este o carte cu adevărat minunată: proză de o mare frumuseţe, poveste încântătoare; şi admirabilă din punct de vedere moral. După ce o citeşti, lumea pare mai uluitoare, mai plină de uimire şi de mister, ca şi cum tocmai te-ai fi îndrăgostit. Aş vrea să-i pot convinge pe toţi cei care cumpără vreodată o carte să o citească pe aceasta.” - Spectator

Marilynne Robinson – Lila. Editura Litera, colecția Clasici contemporani. Traducere din limba engleză de Alina Bilciurescu. 335 pag.