Recep Tayip Erdogan, apariție șocantă la întâlnirea cu Vladimir Putin/ Video

Şeful în exerciţiu al statului turc apare în aceste imagini istovit, ascultându-l, prin videoconferinţă, pe omologul său rus Vladimir Putin, informează News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, după conversaţia lor telefonică, cei doi preşedinţi vor lua parte - prin videoconferinţă - la o ceremonie care va marca încărcarea combustibilului nuclear în prima unitate energetică de la Akkuyu. Cu o putere de 4.800 de megawaţi (MW), proiectul de 20 de miliarde de dolari al centralei, care prevede construirea a patru reactoare în oraşul mediteranean Akkuyu, va permite Turciei să se alăture clubului restrâns de state care produc energie nucleară.

Întrebat despre problemele de sănătate de care ar suferi Erdogan, Peskov a declarat că Moscova nu ştie nimic despre această problemă. Turcia are alegeri prezidenţiale şi parlamentare la 14 mai, un scrutin strâns, iar Erdogan şi-a anulat mitingurile de campanie programate pentru miercuri şi joi din motive de sănătate, după ce i s-a făcut rău marţi seara în timpul unui interviu televizat. Iniţial, preşedintele a transmis că speră ca joi să-şi poată relua campania, dar şi-a anulat şi activităţile electroale din această zi.

