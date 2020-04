'Rectificare atipică' la Transporturi! Lucian Bode anunță ce se va întâmpla cu obiectivele de infrastructură, care sunt în acest moment în lucru

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în urma rectificării bugetare aprobate de Guvern, instituția pe care o conduce va primi fonduri suplimentare, astfel încât pot fi finanțate toate obiectivele de infrastructură care sunt acum în lucru.

„Nu s-au tăiat bani de la Ministerul Transporturilor. Este o rectificare atipică, prin care noi ne propunem să reducem cheltuielile, să plătim salariile și pensiile. Am suplimentat bugetul Ministerului Sănătății. Noi menținem alocările pentru investiții, alocăm resurse pentru a reporni economia imediat ce această criză se va termina. Cuvântul de ordine trebuie să fie „disciplină financiară”. Pentru Guvernul României, susținerea investițiilor reprezintă cheia pentru revenirea în etapa post-criză.

Prelungirea stării de urgență, votată în Parlament: opoziția impune condiții Guvernului

Bugetul Ministerului Transporturilor, în general, an de an, la fiecare rectificare, era rectificat negativ pentru că nu se cheltuiau bani. În acest an, avem alocați prin legea bugetului 12,2 miliarde de lei, din care 6,4 miliarde de lei sunt fonduri europene nerambursabile. Nu numai că nu s-au tăiat bani la această rectificare, ci am primit fonduri suplimentare.

Putem să finanțăm toate obiectivele de infrastructură care sunt în acest moment în lucru și putem să demarăm alte obiective noi. Avem suficienți bani doar să menținem ritmul acestor investiții și să reușim să recepționăm o parte din aceste investiții”, a explicat Lucian Bode la B1 Tv.