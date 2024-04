Recuperare medicală în doar 5 zile, după fractura coloanei vertebrale, la Spitalul `Sfântul Sava` din Pantelimon, Ilfov

”Am căzut de pe scară și mi-am fracturat coloana. Am fost operat și apoi am stat șase săptămâni internat, mai întâi la Târgu Mureș, două săptămâni, după aceea alte trei săptămâni, la recuperare.

Am venit la Spitalul ”Sfântul Sava” pe targă. Inițial, am crezut că am greșit adresa și că am ajuns la un salon de nunți, când am văzut cum arată în interior, cu atâtea flori și marmură, pe jos. Am doar cinci zile de când sunt internat și am evoluat spectaculos: pot să mă spăl pe față, mă spăl pe dinți după ce mănânc, mă pot bărbieri. Contează enorm! Eu nu puteam sta nici în șezut, când am fost adus aici.Nu puteam sta la masă, să mănânc. Am stat în șezut doar de două ori, în acele șase sătpămâni după operație. Acum, după doar cinci zile de terapie, pot să mă duc singur la masă", povestește Gheorghe Muntean, pacient al Spitalului ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

Imediat după internare, domnul Muntean a urmat un program intensiv de recuperare medicală, cu mai multe ședințe în fiecare zi, de fizioterapie, kinetoterapie și masaj medical.

În Spitalul ”Sfântul Sava”, se efectuează intensiv orice tip de recuperare medicală: recuperare ortopedică, recuperare neurologică, recuperare respiratorie sau recuperare după AVC (accidente vascular-cerebrale).

Pachetele de recuperare medicală sunt de 10 sau 14 zile, cu internare în saloane de 2 și 3 paturi. Sunt asigurate 3 mese pe zi, cu mâncare mereu proaspătă, preparată în bucătăria proprie.

Managementul Spitalul de Recuperare ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, a investit masiv în echipamente inovative, de ultimă generație, care se găsesc în premieră în țara noastră, iar echipa de terapeuți este deosebit de performantă, cu rezultate dovedite.

Spitalul ”Sfântul Sava” funcționează de 6 ani, timp în care a depășit numărul de 5.000 de pacienți aduși în stare gravă și foarte gravă, cărora nu li se acordau șanse de refacere și care, după programele intensive de recuperare medicală, au plecat acasă pe propriile picioare.

”Angajamentul Spitalului ”Sfântul Sava” este de a face eforturi uriașe pentru a recupera pacienții, indiferent de gravitatea afecțiunilor cu care îi preluăm. Lucrăm cu pacienții în mod intensiv, în mai multe ședințe zilnice. Nu suntem interesați să efectuăm o singură ședință pe zi, pentru ca pacientul să rămână cât mai mult timp internat, dependent de noi. Noi dorim ca pacienții să plece pe picioare, cât mai repede”, declară Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/