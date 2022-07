Red Hot Chili Peppers anunţă lansarea unui nou dublu album Return of the Dream Canteen

Formaţia americană Red Hot Chili Peppers a anunţat, în timpul unui concert, sâmbătă, la Denver, pe stadionul Empower Field at Mile High, lansarea unui nou dublu album de studio „Return of the Dream Canteen”, potrivit Billboard, potrivit news.ro.

Informaţia a fost confirmată pe contul de Twitter al formaţiei care a prezentat coperta psihedelică a proiectului.

Intitulat „Return of the Dream Canteen”, acest dublu album va fi lansat pe 14 octombrie şi va fi produs de Rick Rubin, care a lucrat şi la precedentul disc al formaţiei în aprilie, „Unlimited Love”, şi la „Blood Sugar Sex Magik” în 1991 şi „Californication” în 1999.

Primul single al acestui nou album se va numi „Tippa My Tongue”, a anunţat basistul Flea.

Formaţia rock americană se află în turneu pe stadioane.