Rednic, despre Naţionala de tineret: 'Ar trebui să uite acest prim meci, care a fost într-adevăr cu o echipă bună, și să rămână modești'

Echipa națională de tineret atrage privirile și comentariile ca un magnet. Rezultatul istoric, scor 4-1 în fața selecționatei Croației, a venit cu un val de laude, cuvinte mari și oferte de transferuri, potrivit mediafax.

Deși evoluția băieților pregătiți de Mirel Rădoi a fost aplaudată și apreciată de fostul antrenor al lui Dinamo, Mircea Rednic, acesta a tras un semnal de alarmă.

"Un meci bun, foarte bun, pragmatici, ocaziile avute au fost fructificare. Aș vrea să le transmit un sfat, am văzut foarte multă euforie, deja se vorbește despre plecări, de comparații, de milioane de euro, de echipe mari. Ar trebui să uite acest prim meci, care a fost într-adevăr cu o echipă bună, și să rămână modești. I-aș spune lui Mirel Rădoi să îi protejeze de voi și de ceilalți care apar în față, cu pieptul că am făcut eu, am dres eu, v-am zis eu rezultatul", a spus Mircea Rednic, la microfonul Digi Sport.

România va juca vineri, 21 iunie, de la ora 19:30, al doilea meci din grupa C de la EURO 2019, contra naționalei Angliei U21.

Clasament Grupa C

1. România - 3 puncte

2. Franța - 3 puncte

3. Anglia - 0 puncte

4. Croația - 0 puncte

Programul grupei C:

21 iunie 2019: Anglia – România (Cesena, 19:30), Franţa – Croaţia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franţa – România (Cesena, 22:00), Croaţia – Anglia (San Marino, 22:00)

Program EURO 2019

GRUPA A: Italia, Spania, Polonia, Belgia

GRUPA B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria

GRUPA C: Anglia, Franţa, România, Croaţia