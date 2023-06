Regele Charles III şi-a lansat un canal de YouTube cu ajutorul lui Idris Elba, Olivia Colman şi Woody Harrelson

Regele Charles III, în vârstă de 74 de ani, şi-a lansat un canal YouTube. Suveranul a făcut echipă cu vedetele de la Hollywood Idris Elba, Olivia Colman şi Woody Harrelson pentru a-şi promova canalul RE:TV, dedicat mediului înconjurător, potrivit news.ro.

RE:TV este noua platformă pentru evidenţierea "soluţiilor durabile la criza climatică şi a biodiversităţii", potrivit regelui Charles al III-lea. Canalul este o extensie a organizaţiei sale caritabile RE:TV, fondată în 2020.

"Mi-am petrecut o parte din viaţă încercând să conving oamenii şi companiile să analizeze criza climatică şi să găsească soluţii", a declarat regele Charles III la evenimentul de lansare a proiectului.

Pentru această ocazie, RE:TV a produs un scurtmetraj intitulat "The Speeches: 50 Years of Speaking Up For The Planet".

Actori precum Idris Elba, Olivia Colman, Woody Harrelson şi Glenn Close citează fragmente din discursurile monarhului despre mediu, pe fundalul unor imagini cu defrişări şi dezastre legate de încălzirea globală.

În total, organizaţia a produs aproximativ o sută de scurtmetraje despre iniţiative de mediu din întreaga lume. Aceste filme au fost difuzate pe platforme precum Bloomberg şi sunt acum disponibile pe YouTube.

Regele este cunoscut pentru poziţia sa în favoarea mediului înconjurător.