Regele `duty-free-urilor`din aeroportul Otopeni și foștii directori duși în fața judecătorului la Tribunalul București - Se cere arestarea lor preventivă

Procurorii DNA au reținut, marți noapte, patru persoane, în frunte cu fostul director general al CNAB.

Într-un comunicat de presă emis ulterior perchezițiilor efectuate marți la Aeroportul Otopeni, procurorii prezintă un mecanism infracțional de amploare, cu sume de zeci de milioane de euro pretinse pentru intervenții inclusiv la ministrul transporturilor.

Astfel Tribunalul București a început de la ora 11 judecarea propunerii arestării preventive a fostului director general al CNAB, George Alexandru Ivan, a presupușilor traficanți de influență Cătălin Lăscuț, acționar majoritar la SC Millenium, așa-zisul „rege” al Duty Free-urilor, fiul fostului sef al Direcţiei de Supraveghere şi Control din Direcţia Generală a Vămilor, Pavel Lăscuţ, și Radu Laurențiu Tănăsescu, director SC Millenium Pro Design, precum și a lui Dumitru Cristian Bălan, „combinatorul„ care opera traficul de influență al celor doi patroni.

Dosarul

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care arată că în perioada 11 ianuarie – 08 noiembrie 2022, persoana fizică, fără calitate specială, direct sau după caz, prin intermediul inculpatului Ivan George-Alexandru, ar fi pretins în patru rânduri de la un om de afaceri (inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, cercetat în prezenta cauză) și de la directorul general al unei alte societăți comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro și 1.200.000 de euro).

În schimbul banilor respectivi, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor și directorului general al CNAB, că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe diverse perioade de timp (un an sau cinci ani) a unor contracte pentru exploatarea spațiilor comerciale din interiorul aeroportului Otopeni, încheiate între CNAB și societatea inculpatului care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, respectiv între CNAB și societatea unde lucrează directorul general.



2. Într-un context asemănător și pentru același motiv, în perioada, 25 august 2022 – 23 ianuarie 2023, inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, ar fi pretins de la directorul general al unei alte societăți comerciale folosința unor spații comerciale în interiorul aeroportului Otopeni, iar ulterior suma de 100.000 euro, din care ar fi primit, sub forma unor prestări de servicii fictive, suma de 294.275 lei.

Corupția, la ordinea zilei...

3. În perioada 29 decembrie 2021 - 01 februarie 2023, inculpatul Lițoi Bogdan-Șerban, în calitatea menționată mai sus, prin intermediul celui de-al patrulea inculpat, ar fi primit de la inculpatul, asociat al unei societăți comerciale care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, suma de 15.000 de euro pentru aprobarea cu întârziere de 4 luni a unui caiet de sarcini aferent unei proceduri de atribuire privind achiziția de servicii de consultanță și asistență organizată de CNAB.



4. În data de 14 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) la informații din cadrul CNAB ce nu erau destinate publicității, respectiv la date din conținutul unui caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de consultanță, anterior publicării acestuia (18.05.2022). De asemenea, inculpatul i-ar fi indicat aceluiași om de afaceri și modalitatea prin care putea să câștige licitația respectivă.

A doua zi, 15 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini.



Anterior, în data de 28 martie 2023, procurorii anticorupție au pus în executare un număr de 11 mandate de percheziție ce au vizat domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.



În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.