Regimul comunist a scos tancurile și blindatele pe străzi, în timpul protestelor din China: zeci de mii de oameni strigă 'Libertate!'/ Video

Pentru prima dată după zeci de ani, mii de oameni au sfidat autorităţile chineze pentru a protesta în universităţi şi pe străzile marilor oraşe, cerând să fie eliberaţi nu numai de testele Covid şi de închiderile neîncetate, ci şi de cenzura strictă şi de controlul tot mai strâns al Partidului Comunist asupra tuturor aspectelor vieţii, transmite CNN. "Daţi-mi libertatea sau daţi-mi moartea!", au strigat mulţimi de sute de oameni în mai multe oraşe.

Pe străzile din orașul Xuzou, provincia Jiangsu, au fost scoase tancurile și blindatele pe străzi. În mai multe orașe din China protestele au fost reprimate violent de către forțele de ordine ale regimului comunist.

În întreaga ţară, "vreau libertate" a devenit un strigăt de mobilizare pentru un val de proteste condus în principal de generaţia tânără, unii prea tineri pentru a fi participat la acte anterioare de disidenţă deschisă împotriva guvernului. "Daţi-mi libertatea sau daţi-mi moartea!", au strigat mulţimi de sute de oameni în mai multe oraşe, potrivit unor înregistrări video care circulă online, în timp ce priveghiurile pentru a marca moartea a cel puţin 10 persoane într-un incendiu în Xinjiang s-au transformat în mitinguri politice.

Înregistrările video care circulă online par să sugereze că politica strictă a Chinei, care prevede zero Covid, a împiedicat iniţial accesul lucrătorilor de urgenţă la locul faptei, ceea ce a provocat furia locuitorilor din întreaga ţară, care au suportat trei ani de controale diferite ale Covid. Unii protestatari au scandat pentru libertatea de exprimare, democraţie, statul de drept, drepturile omului şi alte revendicări politice în oraşe din oraşele din est, de la centrul financiar Shanghai la capitala Beijing, metropola sudică Guangzhou şi Chengdu în vest.

CNN a verificat proteste în 16 localităţi, fiind raportate alte proteste în zeci de alte oraşe şi universităţi din ţară. În timp ce protestele din mai multe părţi ale Chinei par să se fi dispersat în mare parte în mod paşnic în weekend, unele au primit un răspuns mai puternic din partea autorităţilor, iar securitatea a fost înăsprită în toate oraşele dintr-o ţară în care autorităţile dispun de capacităţi de supraveghere şi securitate de mare amploare.

În Beijing, o prezenţă intensă a poliţiei era vizibilă luni seara, la o zi după ce au izbucnit protestele. Vehicule de poliţie, multe parcate cu luminile aprinse, se aliniau pe străzile sinistru de liniştite din anumite părţi ale capitalei, inclusiv în apropiere de Liangmaqiao, în cartierul Chaoyang din centrul oraşului, unde o mulţime mare de protestatari se adunase duminică seara.

#CCP military vehicles entering #Xuzhou city, #Jiangsu province, #CCPChina. Not sure whether this has anything to do with #ChinaProtest #ChinaUprising #BlankPapersRevolution #A4Revolution in #China.

Xu zhou is about 323 miles away from #Shanghai, where protests happened. pic.twitter.com/dbjITcALWx