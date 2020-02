Regina Elisabeta a II-a se răzbună pe Harry și Meghan: au primit INTERZIS la cel mai puternic brand al Casei Regale

Ducele şi ducesa de Sussex trebuie să renunţe la eticheta "Sussex Royal" după ce au decis să se retragă din familia regală, scrie dailymirror.co.uk.

Ca urmare a unor luni şi complexe discuţii, suverana şi oficialii seniori au ajuns la un acord şi au decis că nu mai poate fi acceptat ca cei doi să păstreze termenul "regal" în modul lor de promovare.

Harry şi Meghan au cheltuit zeci de mii de lire sterline pentru site-ul lor Sussex Royal şi pentru contul lor de Instagram.

De asemenea, ei au căutat să-şi înregistreze Sussex Royal ca marcă globală pentru o serie de activităţi, inclusiv îmbărăcminte, papetărie, cărţi şi materiale educaţionale.

În plus, ei au făcut primii paşi pentru a pune bazele unei noi organizaţii caritabile: Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Acum, ei trebuie să îşi schimbe brandul.

Prinţul Harry, al şaselea în ordinea succesiunii la tron, şi soţia sa Meghan au anunţat la 8 ianuarie că renunţă la obligaţiile lor protocolare în cadrul familiei regale. Cei doi au renunţat la alocaţia regală şi trebuie să returneze unele cheltuieli publice de care au beneficiat, în special 2,4 milioane de lire sterline (2,8 milioane de dolari), bani cu care a fost renovată reşedinţa lor din Regatul Unit.

Prinţul Harry a spus că retragerea reprezintă „un act de credinţă”, subliniind că „nu exista o altă opţiune”.

El a punctat că îşi dorea ca împreună cu soţia lui să poată lucra în sprijinul reginei, dar fără a primi finanţare publică. „Din păcate, acest lucru nu a fost posibil”.

Harry a subliniat că el şi Meghan „nu fug”. „Marea Britanie este casa mea şi un loc pe care îl iubesc. Asta nu se va schimba vreodată”.

„Decizia de a ne retrage pe care am luat-o pentru soţia mea şi pentru mine nu este una pe care să o fi luat uşor. Au fost multe luni de discuţii după atât de mulţi ani de provocări. Şi ştiu că nu am avut mereu dreptate, dar atât cât se poate, chiar nu a existat altă opţiune. Ce vreau să clarific este că nu fugim şi, cu siguranţă, nu vă părăsim”. El a continuat: „Am acceptat asta ştiind că nu va schimba ceea ce sunt sau cât de hotărât sunt”.

Harry a precizat că regina va avea mereu tot respectul lui şi că îi este îndatorat şi recunoscător, la fel şi familiei, pentru sprijinul arătat cuplului în ultimele luni. Prinţul a subliniat că va continua să îşi dedice viaţa susţinerii unor cauze şi comunităţilor militare.