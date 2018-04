Regina Elizabeth a II-a, glume pe seama lui Trump și Obama: 'De ce oare dau târcoale când vrei să vorbeşti?'

Regina Elizabeth a II-a, care lasă de obicei glumele pe seama soţului său, a făcut o glumă pe seama lui Donald Trump şi a lui Barack Obama, relatează CNN, conform news.ro.

În timp ce se plimbă prin Palatul Buckingham împreună cu naturalistul David Attenborough, în timpul unor filmări la un documentar de televiziune, liniştea este spartă de zgomotul făcut de un elicopter care zboară la mică altitudine, ceea ce îi dă ocazia reginei să-şi etaleze simţul umorului.

”De ce oare dau târcoale când vrei să vorbeşti?”, întreabă ea. ”Pare să fie preşedintele Trump.... sau preşedintele Obama”.

Regina şi naturalistul filmau pentru o emisiune ITV care urmează să fie difuzată pe 18 aprilie, cu ocazia sărbătoririi unui proiect de mediu al Commonwealth-ului, în care Elizabeth discută despre o serie de subiecte, inclusiv despre modificările climatice, despre Donald Trump şi despre propriul deces.

În documentar, cei doi chicotesc pe seama unui arbore bolnav, iar regina spune că ”s-a stat pe el” la o petrecere în grădină.

În alt fragment, când Attenborough observă că un cadran solar este poziţionat incorect, la umbră, regina râde şi îi spune ”dacă ne-am gândit la asta? Că a fost aşezat la umbră? Nu a fost la umbră la iniţial, sunt sigură”.

”Poate reuşim să-l mutăm”, adaugă ea.

Regina este celebră datorită simţului umorului, la care recurge arareori în public.

În 2016, Barack şi Michelle Obama au postat o înregistrare video online în care-l provocau pe prinţul Harry în legătură cu Jocurile Invictus, o postare virală.

În replică, prinţul se face că aruncă microfonul, iar regina, după ce urmăreşte videoclipul, ridică din umeri, îl priveşte pe Harry şi spune ”Bum, pe bune? Te rog”.

Prinţul consort Philip, s-a ridicat involuntar la reputaţia de ”prinţ al gafelor” când, în 2015, însoţind-o pe regină la inaugurarea unui centru comunitar în estul Londrei, le-a întrebat pe lucrătoare "who do you sponge off?" (”pe cine uşuraţi de bani?”).