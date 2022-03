Jane Campion, regizoarea filmului "The Power of the Dog", le-a cerut scuze celebrelor jucătoare de tenis Venus şi Serena Williams pentru o remarcă "necugetată" pe care a făcut-o la o ceremonie hollywoodiană de acordare a unor premii cinematografice, informează BBC.

Prezentă la gala Critics Choice Awards de duminică seară, cineasta neozeelandeză s-a declarat onorată că se afla în aceeaşi sală cu surorile Williams.

După aceea, regizoarea a spus că surorile Williams "nu joacă totuşi împotriva unor bărbaţi, aşa cum se întâmplă în cazul meu". Cineasta a dorit să se refere, probabil, la faptul că toţi ceilalţi nominalizaţi la premiul pentru regie din acest an erau bărbaţi.

Ulterior, în urma numeroaselor critici formulate pe internet la adresa ei, Jane Campion a făcut următoarea precizare: "A fost un comentariu necugetat, care voia să echivaleze ceea ce fac eu în industria filmului cu toate realizările obţinute de Serena Williams şi Venus Williams".

Jane Campion a câştigat premiile Critics Choice pentru cea mai bună regie şi cel mai bun film cu pelicula "The Power of the Dog" la acea gală organizată la Los Angeles, potrivit Agerpres.ro.

Cineasta neozeelandeză a câştigat premiul pentru cea mai bună regie şi la galele BAFTA şi DGA Awards (Premiile Sindicatului Regizorilor Americani), care au avut loc tot weekendul trecut.

Ea a devenit astfel marea favorită în cursa pentru câştigarea premiului Oscar pentru regie peste două săptămâni şi ar putea să devină cea de-a treia femeie recompensată la această categorie în istoria de 93 de ani a acestor trofee.

Jane Campion a fost criticată pe reţelele de socializare după discursul ei rostit la Critics Choice Awards, iar scurte videoclipuri care o arătau pe Venus Williams zâmbind forţat în urma declaraţiei regizoarei neozeelandeze au fost distribuite pe scară largă în spaţiul online.

"Nu am dorit să scad valoarea acestor două legendare femei de culoare şi sportive de clasă mondială", a declarat Jane Campion în scuzele adresate surorilor Venus şi Serena Williams, care au câştigat împreună 30 de titluri de Grand Slam.

"Adevărul este că surorile Williams chiar au jucat împotriva unor bărbaţi pe terenurile de tenis şi în afara lor şi ambele au ridicat ştacheta la un nivel înalt, au deschis uşi pentru ca anumite lucruri să devină posibile pentru femeile din această lume", a mai spus Jane Campion.

"Ultimul lucru pe care l-aş face ar fi să minimalizez importanţa acestor femei remarcabile. Le iubesc pe Serena şi pe Venus. Realizările lor sunt titanice şi ne inspiră pe toţi. Serena şi Venus, vă cer iertare şi sărbătoresc în totalitate realizările voastre", a adăugat regizoarea.

Surorile Williams au fost prezente la gala Critics Choice pentru a-şi exprima susţinerea faţă de filmul "King Richard", pentru care Will Smith, care joacă rolul tatălui celor două mari campioane de tenis, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor.

Jane Campion a fost implicată recent într-o altă polemică în timp ce promova "The Power of the Dog", după ce actorul Sam Elliott, nominalizat la Oscar pentru interpretarea sa din "A Star Is Born", a făcut o serie de comentarii usturătoare despre felul în care regizoarea neozeelandeză i-a portretizat pe cowboy, spunând că ea nu a înţeles nimic din ceea ce înseamnă Vestul american şi că filmul ei conţine multe aluzii la homosexualitate.