Regizorul Pedro Almodovar i-a înmânat actriţei Jodie Foster trofeul Palme d'Or onorific

Regizorul spaniol Pedro Almodovar i-a înmânat miercuri seară actriţei americane Jodie Foster trofeul Palme d'Or onorific, pentru "strălucitul parcurs artistic şi personalitatea sa unică", relatează EFE.

A fost unul dintre secretele bine păstrate ale acestei ediţii, deşi prezenţa lui Almodóvar la porţile Palais des Festivals a alimentat zvonurile privind participarea sa la gala de inaugurare a celei de-a 74-a ediţii a festivalului, potrivit agerpres.ro.

Jodie Foster, care a prezentat în 2016 pe Croazetă ultimul său film ca realizatoare, "Money Monster", l-a elogiat pe Almodóvar considerând că "este capabil să relateze experienţa feminină într-un mod în care niciun regizor nu a reuşit să o facă".

"Cannes este un festival căruia îi datorez atât de multe, mi-a schimbat complet viaţa", a spus Jodie Foster. "Prima mea prezenţă pe Croazetă a fost un moment definitoriu pentru mine. Să îmi prezint unul dintre filmele mele aici a fost mereu un vis al meu", a mărturisit actriţa.

În mai 1976, la vârsta de 13 ani, ea a urcat prima dată treptele Palais des Festivals, unde a fost prezentat "Taxi Driver" al lui Martin Scorsese, film recompensat cu Palme d'Or. Patruzeci şi cinci de ani mai târziu, Jodie Foster s-a întors pe Croazetă pentru a primi ea însăşi preţiosul trofeu Palme d'Or.

Jodie Foster a jucat în aproximativ 50 de filme, a regizat patru şi a primit două premii Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolurile sale din "The Accused", în 1989, şi "The Silence of the Lambs", în 1992.

I-a avut ca parteneri de film pe actorii Robert de Niro, Anthony Hopkins, Mel Gibson, şi Denzel Washington şi a jucat sub bagheta regizorală a lui David Fincher, Robert Zemeckis, Spike Lee, Alan Parker sau Claude Chabrol.

Şapte dintre filmele ei, în care a jucat sau pe care le-a regizat, au fost prezentate la Cannes.

La rândul său, preşedintele festivalului, Pierre Lescure, a declarat: "Jodie Foster ne-a oferit un minunat cadou prin prezenţa pentru a sărbători revenirea festivalului pe Croazetă. Aura ei este fără seamăn: ea întruchipează modernitatea, inteligenţa radiantă a independenţei şi nevoia de libertate".

"Jodie nu încetează să se reinventeze", a subliniat şi delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux.