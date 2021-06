Regizorul Radu Jude va fi invitat de onoare la ediția specială a Festivalului Internaţional de Film Documentar de la Florenţa

Regizorul român Radu Jude, câştigătorul Ursului de Aur la cea de-a 71-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, va fi invitat de onoare la o ediţie specială a Festivalului Internaţional de Film Documentar de la Florenţa, care va avea loc în perioada 15-18 iunie 2021, anunţă ICR.

Sub genericul "Popoli Reloaded, festival dei popoli" - Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Florenţa prezintă o selecţie de 18 filme documentare împărţite în patru secţiuni: "Romania Facing the Past: il cinema di Radu Jude" - secţiune coordonată de Roberto Manassero şi realizată în colaborare cu Accademia di Romania in Roma; "Diamonds are Forever", filme din arhiva Festival dei Popoli – secţiune coordonată de Daniele Dottorini; "Doc Explorer", secţiunea experimentală a Festivalului şi "Lo splendore della vita: il cinema di Tizza Covi e Rainer Frimmel" – secţiune coordonată de Daniela Persico în colaborare cu Forumul Cultural Austriac din Roma, scrie News.ro.

Secţiunea "Romania Facing the Past: il cinema di Radu Jude" reprezintă un omagiu adus regizorului român, una dintre cele mai interesante figuri ale unei cinematografii naţionale care, în anii 2000, s-a impus ca un adevărat fenomen cultural Nouvelle Vague.

Accademia di Romania in Roma, în parteneriat cu Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale, susţine prezenţa regizorului român Radu Jude la ediţia specială a Festival dei Popoli, unde vor fi prezentate, în perioada 14-17 iunie, filmele: "Aferim!" (2015), "Ţara moartă" (2017), "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari" (2018), "Cele două execuţii ale Mareşalului" (2018), "Ieşirea trenurilor din gară" (2020) şi "Tipografic Majuscul" (2020).

Prezenţa regizorului român la Festival dei Popoli se va încheia cu un masterclass susţinut în data de 17 iunie, ora 18.00, la cinematograful La Compagnia din Florenţa.

Regizor şi scenarist, Radu Jude este câştigătorul Ursului de Aur la cea de-a 71-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin cu Lungmetrajul Babardeală cu bucluc sau porno balamuc. A realizat o serie de scurtmetraje, între care "Lampa cu căciulă" (câştigător a peste 50 de premii la festivaluri internaţionale) şi "Alexandra" (selectat la Clemont-Ferrand, premiat la Oberhausen). Lungmetrajul său de debut – "Cea mai fericită fată din lume" (2009) – a primit premiul CICAE la Berlinale 2009. În 2011, el a regizat şi produs mediu-metrajul independent "Film pentru prieteni", care a fost urmat de lungmetrajul "Toată lumea din familia noastră" (2012), prezentat în premieră mondială în secţiunea Forum de la Berlinale. Pelicula "Aferim!" (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai bună regie. Ea a fost urmată de "Inimi cicatrizate" (2016), care a fost recompensată cu două premii la Locarno IFF şi pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Mar del Plata, de documentarul "Ţara moartă" şi de lungmetrajul "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari" (2018), primul film românesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary. Pentru acesta din urmă, Radu Jude l-a avut drept consultant pe istoricul Adrian Cioflâncă. La începutului anului 2020 a prezentat filmul "Tipografic Majuscul", o adaptare după spectacolul documentar cu acelaşi titlu, semnat de Gianina Cărbunariu.