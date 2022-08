Regizorul Wolfgang Petersen, cunoscut pentru filmele Troy şi The NeverEnding Story, a murit la 81 de ani

Regizorul german Wolfgang Petersen, cunoscut mai ales pentru filmele "Troy" şi "The NeverEnding Story", dar şi pentru că în peliculele sale au jucat vedete internaţionale precum Clint Eastwood, George Clooney, Harrison Ford şi Brad Pitt, a murit de cancer pancreatic la vârsta de 81 de ani, informează AFP, potrivit Agerpres.

Regizorul, care a cunoscut succesul în 1983 cu două nominalizări la premiile Oscar pentru "Das Boot", un thriller plasat pe un submarin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a decedat la locuinţa sa din Los Angeles, în braţele soţiei sale, a declarat un purtător de cuvânt.În anul următor a fost lansat primul său film în limba engleză, "The Neverending Story", o adaptare a unui best-seller pentru copii despre un băieţel care fură un roman dintr-o librărie şi este propulsat în istoria cărţii.A realizat apoi filme de acţiune şi cu dezastre, printre care "In the Line of Fire", cu Clint Eastwood şi John Malkovich, şi "Outbreak", o peliculă despre lupta autorităţilor americane împotriva unui virus extrem de virulent, avându-l în distribuţie pe Dustin Hoffman.Actriţa Glenn Close, care a jucat alături de Harrison Ford în "Air Force One", a declarat într-un comunicat pentru AFP că faptul de a-l fi avut ca regizor pe Wolfgang Petersen "rămâne o amintire specială"."Chiar dacă scenariul a fost palpitant şi incredibil de intens, îmi amintesc că am râs mult, mai ales în timpul scenelor din jurul mesei uriaşe din 'War Room'", a povestit ea."Îmi amintesc de un om plin de 'joie de vivre' care făcea ceea ce-i plăcea cel mai mult", a adăugat cunoscuta actriţă.