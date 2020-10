Remus Cernea, cel care a luptat pentru protecția delfinilor, revine în politică pe cai mari: 'Marcel Ciolacu m-a gratulat cu niște formulări jignitoare'

Remus Cernea revine în politică, la 4 ani după ce a decis să părăseasca viața publică. Văzut drept un rebel în Parlament, cu părul lung și mai mereu fără cravată și cămașă - fapt care i-a atras nenumărate critici din partea colegilor din Legislativ - Cernea a fost lider al Partidului Verde din partea căruia a candidat la alegerile prezidențiale din 2009, obținând sub 1% din sufragii. La 4 ani de la ieșirea din politică, Remus Cernea mărturisește, la RFI, că revine în viața publică pentru că „mulți susținători i-au transmis că i se simte lipsa”.

Remus Cernea: Revin în politică pentru că tot mai mulți oameni îmi spun că absența mea se simte. În ultimii patru ani nu a mai fost nimeni care să susțină viziunea pentru care m-am luptat în Parlament patru ani și chiar și înainte. Vă amintiți candidatura mea la prezidențiale din 2009. Iar faptul că acum nimeni nu mai luptă pentru protecția mediului, pentru drepturile omului, pentru drepturile animalelor și pentru alte cauze pe care le-am susținut, îi face pe foarte mulți să se simtă nereprezentați. Într-adevăr, dacă ne uităm la legislatura actuală, nu s-au înregistrat reforme. Nu au fost realizate schimbări de substanță pentru societatea noastră. Singurul pas înainte, din punct de vedere moral, pe care l-aș pune în dreptul actualei legislaturi este votul pentru a stopa folosirea animalelor la circuri din 2017, pe proiectul pe care l-am propus în 2014 și pentru care am luptat trei ani.

Reporter: Așadar, cam în această zonă plănuiți să vă desfășurați activitatea politică. Bănuiesc că vizați un loc în Parlamentul României. Se apropie alegerile parlamentare. Candidați pe listele unui partid anume?

R.C: Eu am o viziune și o doctrină pe care am susținut-o consecvent și pe care aș dori să o readuc în Parlamentul României. Într-adevăr, vizez un mandat în noul Parlament. Cu detalii voi reveni atunci când se vor fi încheiat deja discuțiile pe această temă. Voi sprijini acea opțiune politică prin care voi putea să îmi duc mai departe luptele pe care le-am avut atâția ani.

Rep: Când ați plecat, aveați cumva o imagine de „hipiot” al Parlamentului, cu părul lung, mai mereu fără cămașă, purtând tricou. Cum este Remus Cernea cel de astăzi față de cel din prima parte a carierei dumneavoastră politice? S-a schimbat ceva?

R.C: Da. Arată mai bine (n.r. râde). Face mai mult sport. Probabil că am și întinerit grației dietei vegane pe care o am deja de cinci ani. Oricum, mă simt foarte bine. Mulți oameni îmi spun că arăt foarte bine. Iar ca valori, sunt același. Am același spirit combativ. Acest spirit combativ este dublat de raționalitate, echilibru și o formă civilizată de a mă exprima. După cum ați văzut, în întreaga mea activitate civică și politică am criticat foarte multe lucruri când am considerat că e ceva de criticat, dar am făcut-o într-un mod civilizat.

Rep: Puteți să ne amintiți care sunt principalele dumneavoastră realizări în politică în prima parte a carierei dumneavoastră?

R.C: Simplul fapt că am adus pe agenda Parlamentului multe teme de care alții se temeau, pe care poate le considerau tabu, teme pe care le-aș pune sub umbrela unor idei de genul fără abuzuri asupra mediului, fără discriminări față de oameni, fără cruzime față de animale, de la tema parteneriatului civil, la tema protecției delfinilor, tema separării între stat și biserică, protecția minorităților, drepturile omului în general, protecția mediului, lupta pe care am dus-o contra defrișărilor, lupta contra proiectului de la Roșia Montană sau a gazelor de șișt. Lista este foarte lungă.

Rep: Îmi amintesc că dumneavoastră erați cumva dezamăgit de ceea ce se întâmplă în politică atunci când ați plecat. Vreau să vă întreb o chestie punctuală. Vă mai amintiți de Camera Deputaților cu Valeriu Zgonea la conducere? Vă întreb pentru că îmi amintesc un anume episod în care dumneavoastră încercați să luați cuvântul și nu vi s-a permis...

R.C: Au fost multe astfel de incidente pentru că eu mereu arătam cu PSD încalcă procedurile, cum fraudează votul din plen atunci când se vota cu mâna ridicată și într-o singură secundă erau numărate sute de voturi, ceea ce evident că este imposibil. De fiecare dată când atrăgeam atenția asupra acestor practici imorale și ilegale, generam reacții violente din partea domnului Zgonea, care fie mă ataca la persoană, fie îmi închidea microfonul. Dar erau și alții. Chiar și domnul Ciolacu, actualmente președinte al PSD, m-a gratulat cu niște formulări jignitoare la un moment dat în Parlament din același motiv.

Rep: Și de ce ați vrea să reveniți în acest mediu, domnule Cernea? Un mediu care v-a dezamăgit o dată, așa cum spuneați...

R.C: Pentru că dacă vrei să faci politică, nu faci pentru tine ca persoană. Încerci să ajuți societatea. Încerci să promovezi niște valori de care este nevoie pentru o societate, pentru ca o democrație să înflorească, să crească, să se dezvolte, într-adevăr să se maturizeze.

Rep: Nu v-am întrebat ce ați făcut în acești ani când ați fost departe de politică?

R.C: Am învățat foarte mult și foarte multe. Am învățat foarte mult antreprenoriat. Am învățat foarte mult cum să faci afaceri pornind de la zero sau pornind cu resurse infime. Totodată, am aplicat la un masterat în limba engleză, Philosophy, Politics and Economics oferit de Facultatea de Filosofie.