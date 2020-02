REPLICĂ dură din PSD pentru Ludovic Orban: Ipocritul numărul 1 al României are obligația să vină cu majoritatea în Parlament

Senatorul PSD Robert Cazanciuc consideră că premierul desemnat, Ludovic Orban, are obligaţia să vină cu majoritatea în Parlament la votul de învestitură.

"Ipocritul numărul 1 al României vine şi ne spune, pur şi simplu cu tupeu, că dacă nu se obţine cvorum (n.r. - la învestitură), este vina PSD în Parlament. (...) În anii trecuţi, Ludovic Orban a spus că angajarea răspunderii Guvernului este o scamatorie, după care şi-a asumat răspunderea cum niciun guvern nu a mai făcut-o până acum. A spus că ordonanţele de urgenţă ar trebui desfiinţate, după care a dat, într-o singură noapte, 25 de ordonanţe. Astăzi PNL şi Ludovic Orban vin cu un tupeu greu de imaginat şi ne spun că PSD ar fi responsabil de criza politică actuală, în condiţiile în care chiar Biroul Politic al PNL a decis să nu susţină acest Guvern. (...) Parlamentarii PSD vor fi prezenţi luni în Parlament, dar nu vor participa la această mascaradă generată de PNL şi de Ludovic Orban. Ludovic Orban are obligaţia să adune majoritate parlamentară, după cum a primit un mandat de la preşedintele Klaus Iohannis. Preşedintele Klaus Iohannis nu a ţinut cont de propunerea de premier şi de majoritatea propusă de PSD şi Pro România", a spus Cazanciuc joi la Parlament.

Cazanciuc a prezentat soluţiile posibile în cazul în care nu va fi cvorum la votul de învestitură pentru Guvernul Orban II.

"Social-democraţii au venit cu propunerea la preşedintele Klaus Iohannis de majoritate şi de premier. Dacă va spune Curtea că preşedintele l-a desemnat în mod constituţional pe Ludovic Orban, Ludovic Orban are obligaţia în continuare, aceeaşi obligaţie foarte clară, fermă, să vină cu majoritatea în Parlament. Are majoritatea în Parlament, merge mai departe, nu are majoritatea în Parlament, este sarcina..... Un guvern de învestitură trebuie să aibă un cvorum, un guvern de neînvestitură, la fel trebuie să aibă un cvorum. (...) Dacă nu va fi cvorum la învestitură, sunt mai multe soluţii: Biroul permanent să stabilească o altă dată pentru o nouă şedinţă de învestitură a Guvernului, preşedintele poate să îl retragă pe Ludovic Orban pentru că nu poate strânge un vot majoritar, premierul demis - desemnat poate să îşi depună candidatura pentru că nu poate aduna un vot învestitură. O să vedem după decizia Curţii ce o să facă PSD. Dar, în opinia noastră, Curtea trebuie să constate acest conflict foarte clar", a explicat Cazanciuc.