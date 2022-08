Replica lui Alexandru Rafila după acuzațiile USR: Am dat doar 42% din suma pe care dânşii o alocaseră pentru consultanță

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la Antena 3, că a alocat doar 42% din suma pe care USR o alocase pentru consultanţă în PNRR, comentând acuzaţia partidului respectiv în legătură cu sumele plătite OMS.

”PNRR-ul are nişte zone de reformă, are zone de investiţii. Pentru fiecare din aceste zone, în PNRR, aşa cum a fost făcut de miniştrii USR, există o consultanţă. Mai mult, acolo se regăsesc şi instituţiile care pot acorda această consultanţă. Noi am găsit în PNRR trei instituţii care erau menţionate: Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cea de-a doua este Banca Europeană de Investiţii şi respectiv Banca Mondială”, a declaratRafila.

Potrivit acestuia,v aloarea consultanţei era de ”maxim 50 de milioane de euro”.

”Noi am dat doar 21 din 50, am dat doar 42% din suma pe care dânşii o alocaseră. (…) Nu numai că am aplicat, dar am şi reuşit să economisim o sumă importantă de bani. E vorba de bani nerambursabili pe care îi primeşte România în cadrul PNRR şi dacă rămân neutilizaţi pentru consultanţă, putem să îi mutăm la alte tipuri de activităţi”, a mai declarat ministrul.

Rafila a mai precizat că ”trebuia discutat care dintre aceste instituţii pot să acorde asistenţa tehnică”.

”Acest lucru a fost făcut în lunile decembrie şi ianuarie de o echipă tehnică a Ministerului Sănătăţii. Au discutat cu toate aceste trei instituţii, iar pachetul de asistenţă tehnică pentru toate activităţile de reformă şi digitalizare a fost obţinut de OMS dintr-un motiv foarte simplu, au fost singurii care au acceptat să facă consultanţă pe întreg pachetul, iar suma care în urma discuţiilor a rezultat că este necesar să fie finanţată a fost de 21 de milioane de euro. Sunt bani nerambursabili pe care îi primim de la Uniunea Europeană şi Uniunea Europeană să ştiţi că totdeauna agreează aceste lucruri”, a mai afirmat Rafila.

USR îl acuză, miercuri, pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, că a semnat un contract pentru consultanţă, de 21 de milioane de euro, cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), organizaţie din al cărei Consiliu Executiv a făcut parte până în anul 2021