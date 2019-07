REPLICA lui Florin Iordache, după criticile lui Marcel Ciolacu: Nu contează în ce comisie se lucrează. Nu sunt aceiași oameni?

Președintele Comisiei speciale comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, Florin Iordache, a declarat marți pentru ȘTIRIPESURSE.RO că desființarea comisiei, idee lansată de Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, nu va avea niciun efect pentru ca oricum „sunt aceiași oameni” care se vor ocupa de punerea în acord a legislației penale cu deciziile Curții Constituționale.

Întrebat cum comentează afirmația lui Marcel Ciolacu, anume că va propune desființarea comisiei speciale pentru legile justiției, care ar fi adus prejudicii de imagine PSD, Florin Iordache a răspuns:

„Nu stiu, discutam. Asteptam motivarea Curtii sa vedem ce si cum. Nu conteaza in ce comisie se lucreaza. Nu sunt aceiasi oameni? Credeti ca conteaza comisia in care lucreaza? Nu conteaza. Important este sa punem legislatia in concordanta cu decizia Curtii, asta e problema. Sa vina motivarea Curtii si pe urma stam de vorba. Important e sa vedem ce spune Curtea ca trebuie facut”

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, că va propune desființarea Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, condusă de Florin Iordache. El a adăugat că transpunerea deciziei CCR privind Codurile penale se va face în Comisia juridică a Parlamentului.

”O să avem o nouă abordare. În primul rând, o să propun colegilor mei desființarea comisiei Iordache sau comisia specială care s-a ocupat de modificările de justiție, a codurilor penale, a codurilor de procedură penală. Ele o să intre într-un parcurs parlamentar normal. În primul rând la Senat, ca și primă Cameră sesizată, în Comisiile juridice. Se pare că funcționalitatea comisiei speciale nu a fost cea dorită, dimpotrivă ea a avut un impact public negativ și asupra partidului pe care îl reprezint, dar și asupra instituției Parlamentul României”, a declarat Marcel Ciolacu, în Parlament.

