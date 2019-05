Report de 4,4 milioane de euro la Loto 6/49

Duminica, 5 mai 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 2 mai 2019, Loteria Romana a acordat 10.070 castiguri, in valoare totala de 628.621,45 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,9 milioane lei (aprox. 4,4 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,72 milioane lei (peste 573.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox. 8,8 milioane lei (peste 1,84 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 372.000 lei (peste 78.000 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 56.600 lei (peste 11.900 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.000 lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 308.200 lei (peste 64.700 euro), potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.