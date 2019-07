Report la Joker: 2,55 milioane euro; Report la Loto 6/49: 831.000 euro

Duminica, 14 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 13.757 castiguri, in valoare totala de 927.210,04 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,93 milioane lei (peste 831.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,55 milioane lei (aprox. 539.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12 milioane lei (peste 2,55 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 474.000 lei (peste 100.000 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 374.000 lei (peste 79.100 euro).

La Loto 5/40, se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 261.700 lei (peste 55.200 euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 79.000 lei (peste 16.800 euro), potrivit unui comunicat remis STIIRIPESURSE.RO.