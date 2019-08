Report la Joker: Peste 3,12 milioane de euro; Report la Loto 6/49: 1 milion de euro

La tragerile loto de duminica, 25 august, s-au inregistrat 27.750 de castiguri, in valoare totala de 1.174.628,55 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,70 milioane lei (aprox. 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3 milioane lei (peste 638.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,75 milioane lei (peste 3,12 milioane euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 19.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 67.000 de lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 39.700 lei.

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

La tragerea Joker de duminica, 25 august, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 41.074,04 lei. Unul dintre biletele norocoase, castigator la categoria a II-a a jocului Joker a fost jucat la agentia 10-072 din jud.Buzau si a fost completat cu o schema redusa cod 34 (9 variante). Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a IV-a si doua castiguri de categoria a VI-a, in total 41.454,32 lei. Cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la agentia 73-066 din sector 3, Bucuresti si a fost completat cu doua variante la Joker si o varianta la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a mai obtinut si un castig de categoria a VI-a, in total 41.104,62 lei.