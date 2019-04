Report la Loto 6/49: 3,6 milioane de euro; Report la Joker: 1,6 milioane de euro

Duminica, 7 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 14.357 de castiguri, in valoare totala de 796.620,95 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,10 milioane lei (aproximativ 3,6 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,54 milioane lei (peste 535.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 7,6 milioane lei (aproximativ 1,6 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 104.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 484.000 de lei (aproximativ 102.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 285.000 de lei (peste 60.100 de euro).

Citește și: Mihai Tudose, acuzaţii grave: Liviu Dragnea, presiuni pentru vânzarea Loteriei Române încă din 2017

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 6/49 de joi, 4 aprilie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 140.416 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 02-101 din jud. Arad si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

De asemenea, la categoria a III-a a jocului Joker s-a inregistrat un castig in valoare de 54.392,69 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 28-005 din Slatina, judetul Olt si a fost completat cu noua variante la Joker si patru variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si opt castiguri de categoria a IV-a, valoarea totala a castigului obtinut fiind de 56.159,33 lei, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.