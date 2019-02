Report la LOTO 6/49: Peste 2 milioane de euro; Report la JOKER: Aproximativ 1,2 milioane euro

Joi, 7 februarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 3 februarie 2019, Loteria Romana a acordat 17.962 de castiguri, in valoare totala de 1.154.288,82 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,58 milioane lei (peste 2,14 milioane euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,82 milioane lei (peste 384.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,36 milioane lei (aproximativ 1,2 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 254.000 de lei (peste 56.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 78.300 de lei (peste 17.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 231.800 de lei (aproximativ 52.000 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 3 februarie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 63.365,58 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 28-005 din Slatina si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

Tot duminica, 3 februarie, un castig semnificativ in valoare de 59.988,69 lei s-a inregistrat pe un bilet de Loto 6/49, jucat la agentia 38-012 din Dragasani, jud. Valcea. Biletul a fost completat cu doua scheme reduse cod 26 (49 de variante) si trei variante la Noroc. Biletul norocos i-a adus posesorului acestuia 3 castiguri de categoria a II-a, 3 castiguri de categoria a III-a si 19 castiguri de categoria a IV-a, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.