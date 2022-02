Report-record la extragerea Joker. Marele premiu anunțat de Loteria Română

Un report record în valoare de peste 32,47 milioane lei (peste 6,56 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul extragerilor loto de duminică, potrivit unui comunicat transmis de Loteria Română.

Totodată, la categoria I a jocului Loto 6/49 este în joc un report ce depăşeşte 8,16 milioane lei (peste 1,65 milioane de euro).La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,51 milioane lei (aproximativ 711.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I este in joc un report în valoare de peste 98.300 de lei (aproximativ 19.900 de euro).Potrivit sursei citate, la categoria a II-a a jocului Joker se consemnează un report de de peste 93.000 de lei (peste 18.800 de euro).La tragerea Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de aproximativ 85.500 de lei (peste 17.200 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 15.700 de lei.La tragerea Loto 5/40 de joi, 10 februarie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 62.361,30 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Constanţa.Duminică, 13 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 februarie, Loteria Română a acordat 32.046 de câştiguri în valoare totală de peste 1,45 de milioane lei.