Reprezentantul afaceriștilor americani spulberă politicile lui Ciucă: Nu avem organismul-cheie pentru investiții

Ne dorim foarte mult să stimulăm investiţiile în economia României, să atragem noi investiţii, să stimulăm exporturile, dar la acest moment nu avem nici măcar un organism care să asigure din partea Guvernului realizarea acestui lucru într-un mod unitar, a afirmat, joi, în cadrul la conferinţei "Romanian Business & Investment Roundtable", preşedintele Camerei de Comerţ Americane în Româna (AmCham Romania), Ionuţ Simion. Premierul Nicolae Ciucă spune că interesul afaceriștilor pentru România e tot mai mare.

"Dacă România vrea să crească din punct de vedere economic, să-şi maximizeze potenţialul, are nevoie de trei lucruri. În primul rând, are nevoie de politici economice consistente care să aibă continuitate. Noi ne dorim foarte mult să stimulăm investiţiile în economia României, să atragem noi investiţii, să stimulăm exporturile, dar din păcate, la acest moment nu avem nici măcar un organism care să asigure din partea Guvernului realizarea acestui lucru într-un mod unitar. Şi aici vorbesc despre această Agenţie Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, care, din păcate, există doar pe hârtie, pentru că n-are nici resursele umane, şi nici financiare să poată să concureze de la egal la egal cu ţările din jurul nostru, cum ar fi Ungaria, Cehia, Polonia, care au nişte organisme foarte bine puse la punct şi care ştiu să atragă investitorii de partea lor în această competiţie internaţională. Ca să putem să avem succes în a atrage în România astfel de investiţii, avem nevoie de cel puţin trei lucruri. Avem nevoie de o forţă de muncă bine pregătită profesional, iar dacă noi nu vom reuşi să adoptăm nişte legi ale educaţiei care să fie transpartinic acceptate şi implementate pe parcursul unei generaţii de 20 de ani, o să fim într-o situaţie foarte dificilă şi nu o să aibă cine să fructifice avantajele competitive pe care România le are pe piaţa regională şi europeană", a susţinut Simion.

Degeaba avem autostrăzi digitale dacă avem drumuri pline de gropi

Acesta a adăugat că România are nevoie şi de infrastructură, precum şi de politici fiscal-bugetare stabile şi predictibile.

"Avem nevoie de infrastructură şi, din păcate, infrastructura s-a făcut mai degrabă pe hârtie decât pe drumuri, spitale, căi ferate şi şcoli, ş.a.m.d. Infrastructura este critică. Degeaba avem autostrăzi digitale dacă avem drumuri pline de gropi şi trenuri care merg cu 15-16 km/h dintr-un colţ al ţării în celălalt. Pentru a reuşi din punct de vedere al competiţiei economice cu celelalte state din jurul nostru, avem nevoie de politici fiscal-bugetare stabile, predictibile şi mai ales sustenabile. De-a lungul timpului am văzut şi măsuri populiste. Nu cred că România este singura ţară din lume care adoptă astfel de măsuri, iar ele vin să ţintească anumite momente în timp. Numai că noi, de prea multe ori, am pus mai presus nevoile imediate, în detrimentul celor pe termen mediu şi lung. Cea de-a doua componentă importantă se referă la politicile fiscal-bugetare. Există o reformă întreagă la nivelul Ministerului de Finanţe, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Acest Plan Naţional de Rezilienţă aduce fonduri importante la dispoziţia statului român, fonduri care să contribuie, de pildă, la modernizarea ANAF, care să asigure colectarea de impozite şi taxe de la toţi contribuabilii, nu numai de la cei care au plătit, plătesc şi vor plăti în continuare pentru asta. Există tot sprijinul nostru şi am încercat să aducem la masă specialişti, cunoscători ai diferitelor iniţiative special de digitalizare", a afirmat oficialul AmCham Romania.

Nevoie de consolidare fiscală

În viziunea lui Simion, măsurile gândite a nivel guvernamental trebuie să ţină cont de punctul de vedere al mediului de afaceri, mai ales în privinţa termenelor de implementare.

"Îmi doresc ca România să continue pe acest drum, cu menţiunea că este nevoie să înţelegem că o serie de de măsuri care se doresc a se implementa trebuie să ţină cont şi de feedback-ul mediului de afaceri în ceea ce priveşte deadline-urile de implementare. Există foarte multe discuţii în spaţiul public cu privire la nevoia de consolidare fiscală, cu privire la introducerea unei măsuri fiscale sau a altei măsuri fiscale, cu privire la introducerea de facilităţi fiscale sau abolirea de facilităţi fiscale. Cred că această măsură este apanajul Guvernului, a ministrului de Finanţe, a premierului. Doar că astfel de măsuri trebuie făcute în consultare cu mediul economic, cu mediul de business", a menţionat Ionuţ Simion.

În ceea ce priveşte taxa de solidaritate, respectiv impozitarea progresivă vs cota unică, reprezentantul AmCham Romania a punctat importanţa companiilor prezente pe piaţa locală. "Sunt cel puţin două teme centrale: impozitare progresivă versus impozitare cotă unică, respectiv această taxă de solidaritate pe cifra de afaceri versus neintroducerea ei şi menţinerea unui sistem fiscal competitiv. Până la urmă, este apanajul Guvernului, dar cei care trebuie să le aplice şi care trebuie să contribuie la creşterea veniturilor statului sunt companiile care activează pe piaţa din România", a spus Simion.

Aderarea la EOCD

Reprezentantul Camerei de Comerţ Americane în România consideră că aderarea ţării noastre la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) este cel mai important proiect naţional.

"Aderarea la OECD, din punct de vedere al Camerei de Comerţ Americane, reprezintă cel mai important proiect de ţară. România este într-o fază de pre-admitere, presupune nişte reforme extrem de importante, reforme care în primul rând ţin de continuitatea arcului politic din România, de stabilitatea factorului politic care să aibă determinarea să ducă aceste reformele la bun sfârşit. Depinde şi de noi, de mediul de afaceri, măsura în care reacţionăm şi dăm o mână de ajutor pentru implementarea acestor măsuri. Este foarte important ca România să nu piardă această şansă, pentru că dacă vom reuşi ca peste cei 4-6 ani să fim admişi în acest club select de ţări al OECD, atunci şi investitorii pe care noi toţi îi dorim, vor fi aici, în ţară, vor veni şi vor investi nu doar câteva milioane, ci zeci, sute de milioane, care să ducă pe de o parte la creşterea business-urilor lor, dar totodată să contribuie la prosperitatea României", a declarat preşedintele AmCham Romania.

Cea de-a treia ediţie a Conferinţei Romanian Business & Investment Roundtable continuă, joi, cu o nouă serie de dezbateri pe teme ce vizează perspectivele macroeconomice.