Republica Moldova înregistrează cele mai multe cazuri de infectare cu covid din ultimele trei luni. Oficial s-a intrat în valul patru

Republica Moldova a intrat oficial în cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost făcut de autoritățile din sănătate, care susţin că săptămâna aceasta au fost înregistrate cele mai multe cazuri de infectare din ultimele trei luni.

Doctorii susţin că actualele scheme de tratament sunt ineficiente pentru unii pacienţi. Asta pentru că tulpina Delta este mai rezistentă la tratamentul clasic, transmite publika.md.

Viorica Sorbală, medic de familie Policlinica nr.10, Ciocana: "Un procent destul de crescut al pacienţilor până la finele tratamentului ajung să cheme 112 şi să fie internaţi în secţii specializate."

Potrivit medicilor din Capitală, unii pacienți care se tratează la domiciliu aparent merg spre vindecare, însă într-un final ajung să fie internaţi în spital.

Viorica Sorbală, medic de familie Policlinica nr.10, Ciocana: "Pacientul meu dimineaţa mă contactează îmi spune că este ok, temperatură nu mai are şi mă întreabă ce face mai departe, iar în două trei ore a fost internat în spital."

Medicii de familie susţin că ghidul de tratare al pacienţilor care se vindecă la domiciliu ar trebui modificat. Morbiditatea virusului se poate observa şi în statistica celor internaţi. Numărul lor aproape s-a dublat, de la 266 la 402, în ultimele şase zile.

Cristina Boclinca, şef Centrul Municipal de Vaccinare: "Într-adevăr, suntem în al patrulea val de infectări cu noul coronavirus. Zilnic se măreşte numărul persoanelor infectate."

Medicii susţin că a început numărătoarea inversă până la zilele în care numărul de infectări va exploda din cauza tulpinei Delta. Specialiştii declară că noul val de infectări îi va afecta mai ales pe cei nevaccinaţi.

Spre exemplu, în spitalul din Bălţi sunt internați 140 de pacienţi bolnavi de COVID-19, dintre care niciunul nu este vaccinat. Astfel, singura soluţie ar fi imunizarea, care ne poate proteja de spitalizare şi de formele grave ale bolii. Totuși, oamenii nu se prea înghesuie să se imunizeze.

Cristina Boclinca, şef Centrul Municipal de Vaccinare:"În această săptămână am avut maxim 200 de persoane pe zi vaccinate, în timp ce săptămâna trecută am avut şi peste 400 de persoane vaccinate. Vinerea aceasta comparativ cu vinerea trecută am avut 50 de persoane până la orele 12:00, vinerea trecută am avut aproape 600 de persoane."

De la începutul campaniei de vaccinare, aproape 530.000 de moldoveni au fost imunizaţi complet.