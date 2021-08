Restaurantul unui cetățean moldovean din Veneția este primul în preferințele turiștilor. A câștigat premiul Travellers’ Choice 2021 de la TripAdvisor

Restaurantul Raisei Candu a obținut recent premiul Travellers’ Choice 2021 de la TripAdvisor. Distincția este acordată doar localurilor care se regăsesc în topul celor mai bune resturante din lume.

Restaurantul este gestionat de Raisa Candu, o moldoveancă născută într-un sătuc din Ialoveni și care este plecată în Italia de la 19 ani. După alți 18 ani în care a muncit acolo, Raisa și-a deschis localul cu specific italienesc în 2017, transmite Agora.md.

„Eu nu ascund că am cumpărat această afacere. Iar mai departe ce a urmat a fost nebunie curată. Să o faci să crească, aici e adevărata muncă și satisfacție personală! În momentul în care am venit în echipa Impronta Cafe, acesta era doar un restaurant unde se mânca bine. După aproape trei ani de gestiune, a devenit un restaurant de nota 10, unde se mănâncă regește. Deci nu doar se mănâncă bine – dar și se simte bine, se bea băuturi selecte, pur și simplu se petrece timpul superb alături de cei dragi. În acești trei ani, am muncit mult, dar foarte mult, alături de echipa mea, pentru a atinge anumite standarde. Și nu am făcut-o de dragul marketingului dar a fost o plăcere din partea mea”, a povestit anterior moldoveanca.

Pe lângă premiul Travellers’ Choice 2021, restaurantul moldovencei ocupă locul patru la capitolul cele mai bune restaurante din Veneția, dintr-un clasament de aproape 1.300 de localuri.