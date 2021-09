Restricţii de circulaţie în Bucureşti, sâmbătă şi duminică, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive

Primăria Capitalei anunţă o serie de restricţii de circulaţie pentru zilele de sâmbătă şi duminică, în mai multe zone ale Bucureştiului, în vederea desfăşurării unor competiţii sportive.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES, este vorba despre "Turul României 2021", "OMV Petrom Bucharest Half Marathon 2021", meciul de fotbal dintre România şi Liechtenstein, dar şi de "Festivalul Nostalgia".

Pentru buna desfăşurare a competiţiei de ciclism vor fi instituite restricţii de trafic sâmbătă, când se va închide rondul de pe Şoseaua Kiseleff, în intervalul orar 11,00-17,00, pentru amenajarea zonei de sosire şi ceremonia de premiere a câştigătorilor."În intervalul orar 15,00-17,00 va fi restricţionată circulaţia pe banda I pe traseul DN1 - Şoseaua Bucureşti Ploieşti - Casa Presei Libere - Arcul de Triumf - Rond Şoseaua Kiseleff, pentru intrarea în Bucureşti a caravanei cicliste sub supravegherea Brigăzii Rutiere. Traficul rutier pe acest traseu se va desfăşura pe celelalte benzi de circulaţie, sub îndrumarea Brigăzii Rutiere", se arată în comunicat.Duminică, atunci când este programată finala "Turului României", traficul rutier va fi închis, între orele 10,30-21,00, pe diferite străzi din zona de nord a Capitalei:- în intervalul orar 15,00-17,00 se va desfăşura finala competiţiei pe traseul alveolele Kiseleff - Şos Kiseleff - Arcul de Triumf - Şoseaua Regele Mihai I - întoarcere la Piaţa Presei Libere - retur;- în intervalul orar 17,00-18,30, premierea participanţilor în rondul de pe Şoseaua Kiseleff;- în intervalul orar 18,30-21,00, dezafectare şi defluire totală a participanţilor şi a carosabilului.Pentru desfăşurarea "OMV Petrom Bucharest Half Marathon 2021", se vor institui restricţii de trafic sâmbătă, în intervalul orar 8,00-12,30, precum şi duminică, în intervalul orar 8,00-12,30, pe mai multe trasee din zona centrală, startul şi sosirea în fiecare probă având loc pe Bulevardul Libertăţii.Arterele de circulaţie vor fi redeschise traficului rutier secvenţial, în funcţie de poziţia ultimului alergător care se încadrează în timpul regulamentar de concurs.Pentru meciul de fotbal dintre România şi Liechtenstein, care se va desfăşura duminică pe Stadionul Arena Naţională, se vor institui restricţii rutiere începând cu ora 12,00, pe Bulevardul Pierre de Coubertin, între strada Vatra Luminoasă şi rondul de la intrarea în Stadionul Arena Naţională, precum şi pe străzile care intersectează şi acced în acest tronson, iar începând cu ora 15,00, pe strada Toni Bulandra, între Vatra Luminoasă şi rond strada Maior Coravu."Mijloacele STB vor fi deviate pe str. Vatra Luminoasă, iar capătul liniilor va fi mutat direct în depoul de pe str. Tony Bulandra în data de 05.09.2021, începând cu ora 15,00. Începând de sămbătă, 04 septembrie, ora 7,00, se va restricţiona parcarea autoturismelor în zona intrării din bd. Basarabia a Stadionului Arena Naţională", precizează Primăria Capitalei."Festivalul Nostalgia" are loc pe strada Lipscani, iar traficul rutier va fi restricţionat, de joi până duminică, între intersecţia cu strada Domniţa Anastasia şi Calea Victoriei.